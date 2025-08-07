Augusztus 20-ai programkavalkád: tűzijátékok, vásárok, koncertek Vas megyében

Vas vármegye minden szegletében megelevenednek a hagyományok augusztus 20-án, amikor nemcsak az államalapító Szent István királyra emlékezünk, hanem az új kenyeret is megszenteljük, közösségi ünneppé formálva a történelmi megemlékezést.

Ha augusztus 20., akkor Nemzetközi Folklór Napok Sárváron

Mit csináljunk az államalapítás ünnepén? Íme a legjobb augusztus 20-i programok a megyéből

Szombathelyen a városi ünnepség helyszíne a Szent István-szobor melleti park, ahol 10 órakor zászlófelvonás és ünnepi beszéd nyitja meg a rendezvényt. Az ünnepi műsorban fellép többek közt a Szökős Néptáncegyüttes és a Városi Fúvószenekar. Már reggel 9 órakor megkezdődik a szentmise és az új kenyér megáldása a Kálvária templomban, amelyet Dr. Székely János megyéspüspök celebrál.

augusztus 19. kedd 10 órától – Hagyományőrzők tábora

Helyszín: Batthyány-kastély - oldalkert, udvar