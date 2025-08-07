1 órája
Augusztus 20-ai programkavalkád: tűzijátékok, vásárok, koncertek Vas megyében
A nyár egyik legfontosabb közösségi eseménye a nemzeti ünnep. Augusztus 20. megyeszerte rendezvényeket, emlékezést és szórakozást kínál.
Vas vármegye minden szegletében megelevenednek a hagyományok augusztus 20-án, amikor nemcsak az államalapító Szent István királyra emlékezünk, hanem az új kenyeret is megszenteljük, közösségi ünneppé formálva a történelmi megemlékezést.
Mit csináljunk az államalapítás ünnepén? Íme a legjobb augusztus 20-i programok a megyéből
- Szombathelyen a városi ünnepség helyszíne a Szent István-szobor melleti park, ahol 10 órakor zászlófelvonás és ünnepi beszéd nyitja meg a rendezvényt. Az ünnepi műsorban fellép többek közt a Szökős Néptáncegyüttes és a Városi Fúvószenekar. Már reggel 9 órakor megkezdődik a szentmise és az új kenyér megáldása a Kálvária templomban, amelyet Dr. Székely János megyéspüspök celebrál.
- Sárváron a Nemzetközi Folklór Fesztiválon augusztus 16-20-án népzenei és gyermekprogramokkal, táncelőadásokkal és koncertekkel tisztelegnek az államalapítás előtt. Az ünnep több napon át szórakoztatja a közönséget, akik folklór istentiszteleten, nemzetközi táncbemutatón és mesés borudvari esteken vehetnek részt. A fesztivál idén Angliából, Mexikóból, Szerbiából, Szlovákiából és Törökországból érkező táncosokkal várja a közönséget, együtt a hazai együtteseinkkel. A kiemelt fellépők a Boban Marković Orkestar (Szerbia), a god fater. zenekar, Szalonna és Bandája, a Pál Utcai Fiúk, a Gypo Circus és a Culture Cuvée – augusztus 19-én késő esti koncert, utcabál záróprogramként. Augusztus 20-án felvonulás lesz Sárvár belvárosában: a nemzetközi táncegyüttesek vonulnak fel a Batthyány utcai körforgalomtól kiindulva, és ezután rendezik meg a néptáncgálát a Nádasdy-várban.
- Celldömölk augusztus 20-án a Kemencés Fesztivállal kapcsolódik be az ünnepi programsorozatba. A KMKK előtti szabadtéri színpadon 16 órától a Culture Cuvée, 19-től a Savaria Rézfúvós Együttes, majd 20 órakor a Dirty Slippers szórakoztatja a közönséget. A program különlegessége az interaktív szabadtéri pékműhely, ahol kenyérsütés közben ínycsiklandó kemencés ételeket is lehet kóstolni.
- Csepreg háromnapos ünnepi rendezvénnyel készül, mivel az államalapítás mellett a várossá avatás 30. évfordulóját is ünnepli. Augusztus 20-án reggel 8 órakor ünnepi szentmisére várják a híveket, amely után gasztro délelőtt, kenyérsütő verseny, rajzverseny-díjátadó, színpadi műsorok és ünnepi köszöntők követik egymást. Finta József plébános áldja meg az új kenyeret, este pedig Agárdi Szilvia, a Koprive tamburazenekar és Csepreg Város Fúvószenekara színesíti a műsort, amit 21 órakor tűzijáték koronáz meg.
- Körmenden
augusztus 19. kedd 10 órától – Hagyományőrzők tábora
Helyszín: Batthyány-kastély - oldalkert, udvar
augusztus 19. kedd 16 óra – Batthyány Lovas Bandérium – Hagyományőrző csapatok szemléje és köszöntése, tisztelgés és díszsortűz
Helyszín: Batthyány-kastély - udvar
augusztus 19. kedd 18.15 óra – Hagyományőrző csapatok felvonulása a főtér körül, majd levonulás a Rába-partra
Augusztus 19. kedd 21.45 óra – Nemzetközi Néptáncgála
Házigazda: Béri Balogh Ádám Táncegyüttes
Helyszín: Batthyány-kastély, udvar
augusztus 19. kedd 21.45 óra – Éjszakai élet a hagyományőrzőknél
Helyszín: Batthyány-kastély, oldalkert
augusztus 19. kedd 21.45 óra – 3+2 Népzenei koncert
Helyszín: Szabadság tér
augusztus 19. kedd 23.30 óra – DJ MAFFIA
Helyszín: Szabadság tér
augusztus 20. szerda 08.30 óra – Szent István napi ünnepi szentmise és kenyéráldás
Szent Erzsébet templom
Misét celebrál: Kiss László tisztelendő úr
Csónakfelvonulás (20.30),
Tűzijáték (21 óra)
- Kőszegen 20-án 17 órától a Jurisics téren emlékeznek meg Szent István királyról, az új kenyér megáldására pedig a lakosság saját kenyerét is elhozhatja. A program 18 órakor ünnepi szentmisével folytatódik a Jézus Szíve templomban, ahol a város fúvószenekara közreműködik.
- Vép augusztus 20-án reggel 9 órakor kezdi meg az ünneplést szentmisével a templomkertben. Az új kenyeret Németh Tamás esperes-plébános áldja meg, ünnepi beszédet Rózsa Hajnalka polgármester mond. A városi áhítatot követően a közösség együtt örülhet az új termés első gyümölcsének.