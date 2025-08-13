Bélyegkiállítás Csepregen: harminc év, egy város, ezer emlék - fotók

Dr. Kondora Bálint a megnyitó beszédének elején átadta át Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjének üdvözletét. Ő személyesen most nem tudott jelen lenni, de mindenképpen megtekinti a kiállítást. A család részéről megjelent az édesapja tősgyökeres csepregi Ágh Ernő. Az ünnepi megnyitón az ismerősök, barátok érdeklődők mellett a csepregi városvezetés is részt vett.

Háromi Jenő, valamint dr. Kondora Bálint háta mögött az érdekes bélyegek

Háromi Jenő, a csepregi általános iskola igazgatója 1971 óta foglalkozik bélyegek tervezésével, készítésével. Gersekaráton, Csepregen, Bükön bélyegszakkört szervezett. A munkáival pedig többször ért el bronz, ezüst, arany minősítést.

A mostani kiállítás apropóját az adta, hogy Csepreg idén harminc éve város. A bemutatott bélyegeket többféle tematika szerint rendezte el az alkotó. A legnagyobb részt Csepreg elmúlt harminc évét mutatja be. 2005. augusztus 13-án tették le az iskola alapkövét, így adta magáét, hogy az intézményt is bemutassa. Háromi Jenő feldolgozta a keresztény imádságot, a Mi atyánkat, a Himnuszt, illetve Klebelsberg Kúnó munkássága előtt is tiszteleg.

Az iskolaigazgató fő munkája, hogy bélyegeken mutassa be vármegyénk településeit. A vasvári járással már elkészült, a többi pedig feldolgozás alatt van.

Dr. Kondora Bálint az utóbbival kapcsolatban megjegyezte, a megyei önkormányzat kész erkölcsileg és anyagilag is támogatni ezt az értékmentő és értékbemutató munkát.