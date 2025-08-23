Táncra perdítette a karneváli közönséget Boban Marković és zenekara - fotók, videó

Igazi Kusturica filmmé változott a szombathelyi Fő tér pénteken délután. Hosszú évek után ismét a Savaria Karneválon lépett fel a legendás szerb trombitaművész, Boban Marković és zenekara. Tüzes ritmusaikkal, legismertebb nótáikkal igazi balkáni hangulatot varázsoltak a Fő térre és alaposan megtáncoltatták a szombathelyi közönséget.

A színpadon a Boban Marković Orkestar

Forrás: Szemes Dániel

Boban Marković a visszatérő régi vendég

Noha a művész is már hatvan fölött jár, az idő mégsem fogja. Egy széket azért kapott, de azon sem bírt sokáig ülve maradni, nem tudta megállni, hogy ne pattanjon fel és mozogjon együtt a közönséggel. Igaz volt ez zenekarára is, akik szintúgy végigugrálták az egész koncertet. Végtelenül laza, mégis profi műsort hoztak, ahol simán elfért zenélés közben egymás ugratása, a nevetés, vagy a színpadkép finomítása, hisz náluk ez igazi örömzene volt és ezt a közönség is érezte. Felcsendült az Ederlezi, amit áhítattal figyelt a Fő téren összegyűlt tömeg, de nem maradtunk Macskajaj nélkül sem. Méltó visszaköszönés volt ez Szombathelynek, hisz Boban Marković a 2000-es évek derekán rendszeres fellépője volt a Savaria Karneválnak. A koncert végén a város köszönetképp pedig – míg a színpadon a Szombathelyi Fúvószenekar játszott – Savaria és a karnevál tiszteletbeli polgárává avatta a zenészt, aki még egy tógát is kapott.