augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kultúra

2 órája

Celldömölki zeneiskola: kisvonattal, játékkal hangolódtak a tanévre

Címkék#Kovács Róbert#celldömölki zeneiskola#kisvonat#kürtművész

A celldömölki Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola a Ráhangolódó Zenei Napokkal vezeti be a tanévet. Csütörtökön délután koncertet tartanak a szülőknek. Ilyen a celldömölki zeneiskola - itt mindig történik valami.

Vaol.hu

A zeneiskolában ezen a héten hétfőtől csütörtökig tart a Ráhangolódó Zenei Napok programja. Tulajdonképpen zenei tábor ez gyerekeknek, főleg a zeneiskola épületében: sok játékkal, kézműves hangszerek készítésével, játékos zenei feladatokkal – plusz látványos eseményekkel a városban is. Szerdán délelőtt számháborúztak a ligetben, délután pedig Dottóval utaztak végig Celldömölkön – és persze nagy csinnadrattával. Ma 16 órakor rövid bemutató-hangversenyt tartanak a szülőknek. Ilyen a celldömölki zeneiskola - itt mindig történik valami. 

celldömölki zeneiskola
A celldömölki zeneiskola ráhangolódó napjai
Fotó: Giczi Sándor

Celldömölki zeneiskola - bevetették a Dottót is

A dottós utazáson Kovács Róbert kürtművész, a művészeti iskola tanára, a közösség meghatározó tagja muzsikált Kovács Róbert augusztus 20-a alkalmával Celldömölk Városért Érdem­érem kitüntetésben részesült. Az iskola is gratulált a nevelőtestület „utánozhatatlan Kovács Robijának, a gyerekek szeretett Robi bácsijának”. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu