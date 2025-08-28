Celldömölki zeneiskola: kisvonattal, játékkal hangolódtak a tanévre

A zeneiskolában ezen a héten hétfőtől csütörtökig tart a Ráhangolódó Zenei Napok programja. Tulajdonképpen zenei tábor ez gyerekeknek, főleg a zeneiskola épületében: sok játékkal, kézműves hangszerek készítésével, játékos zenei feladatokkal – plusz látványos eseményekkel a városban is. Szerdán délelőtt számháborúztak a ligetben, délután pedig Dottóval utaztak végig Celldömölkön – és persze nagy csinnadrattával. Ma 16 órakor rövid bemutató-hangversenyt tartanak a szülőknek. Ilyen a celldömölki zeneiskola - itt mindig történik valami.

A celldömölki zeneiskola ráhangolódó napjai

Fotó: Giczi Sándor

Celldömölki zeneiskola - bevetették a Dottót is

A dottós utazáson Kovács Róbert kürtművész, a művészeti iskola tanára, a közösség meghatározó tagja muzsikált Kovács Róbert augusztus 20-a alkalmával Celldömölk Városért Érdem­érem kitüntetésben részesült. Az iskola is gratulált a nevelőtestület „utánozhatatlan Kovács Robijának, a gyerekek szeretett Robi bácsijának”.