Tánccal, alkotással és élményekkel telt a kőszegi Dance Jam nyári tábora - fotók

A Dance Jam tábor első hetében 15 versenyző táncos vett részt intenzív edzőtáborban, ahol modern és kortárstánc órák várták őket. A napi hat óra edzés kemény próbatétel volt, ugyanakkor hatalmas fejlődést hozott számukra. A tréningeket vendégoktató, Sebján Rozália vezette, aki friss szemléletével és szakmai tapasztalatával új inspirációkat adott a táncosoknak.

Dance Jam nyári tábor: élettel teltek meg a termek.

Dance Jam nyári tábor tánccal, alkotással és élményekkel

A második héten a táncegyüttes fiatalabb korosztályai töltötték meg élettel a termeket. A kis versenyzők modern és kortárstánc tréningeken dolgoztak Dorner Gréta és Földesiné Németh Csilla irányításával. Az óvodás és alsó tagozatos gyermekek számára pedig a tánc mellett kézműves és mesedramatizáló foglalkozásokat is szerveztek: Gergye-Payer Kata, Pochánné Polesznyák Ágota, valamint Németh Anna és Horváth Csabáné Rita néni vezették ezeket a programokat.

A tábor sikeréhez hozzájárultak a nagyobb táncosok is: Csonka Orsolya, Gergye Liliána, Pásztor Nina, Németh Mira, Geider Panna, Gergye Diána, Avar Lotti és Knapik Zita, akik segítőként támogatták a pedagógusok munkáját, valamint a kisebb gyerekek tanulását és beilleszkedését.

A két hét alatt közel hatvan gyermek kapcsolódott be a programokba – a gyermekek a szakmai fejlődés mellett közösségi élményekkel és új barátságokkal is gazdagodtak. A tábor ismét bizonyította, hogy a tánc nemcsak mozgás, hanem értékteremtő közösségi erő is.