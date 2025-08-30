A napóleoni háborúkra emlékeztet a szombathelyi Dimicante-ház táblája

DIMICante sabarIae gaLLo ereCta fVI. = „amikor a franciák Szombathelyen hadakoztak, akkor emeltek”. Ez az értelme a latin feliratnak, amely Szombathelyen a Szily János utca 25. számú ház kapuja felett olvasható. A Czuppon György kanonok által egykor emeltetett épületet a kronogram okán, mindenki csak „Dimicante-házként" ismeri. Ez a tábla jószerével az egyetlen látható emlék, amely Szombathelyt a napóleoni háborúra emlékeztetheti. De miképp kerültek francia katonák Szombathelyre?

Fotó: Feiszt György

"110 napos francia uralom" Szombathelyen

Ahogy azt a hadtörténetből tudjuk, 1809. június 14-én a János főherceg által vezérelt, „elégtelenül fölszerelt és korszerűtlen nemesi insurrectiós sereg”, a győri csatában vereséget szenvedett az Eugéne Beuharnais vezette francia hadaktól. A gallok ezt követően elfoglalták Győrt, Pozsonyt, majd Napóleon Wagramnál totális vereséget mért az osztrák császári hadakra. Ez vezetett a két császár küldöttségének a morvaországi Znaimban folytatott tűzszüneti tárgyalásaihoz. Az itt született egyesség egyik következménye volt, hogy a Nyugat-Dunántúl francia katonai megszállás alá került. Ennek szomorú epizódja lett a várostörténetben „110 napos francia uralom”-ként emlegetett szombathelyi megszállás.

A közel négy hónapos időszak történetével többen is foglalkoztak. Balogh Gyula levéltárnok és Gőcze Rezső az eseményeknek önálló kötet szenteltek. Az ő könyveikből tudjuk, hogy

a nép nem rettent meg az idegen katonák láttára, hanem kivonulva az utcára megszemlélte azokat, de ha lövöldözést halottak ablakaikat deszkákkal beszögezték és drágaságaikat biztonságba helyezve rejtekhelyre menekültek.

Más forrásokból tudjuk, hogy a francia csapatok vezetői és a város előkelőségei között meghitt viszony szövődött, mindennaposak voltak a közös vacsorák, ahol kártya mellett a francia tisztek bizalmas katonai dolgokról is beszéltek. A franciák igyekeztek a lakossághoz kímélettel viszonyulni és váltig hangoztatták, hogy ők nem a magyarság, hanem az osztrák császár ellenségei.

A szombathelyi Dimicante-házon látható latin felirat kronogramot rejt: a francia megszállás évszáma köszön vissza

Fotó: Feiszt György

Olvashatjuk, hogy a franciák július 19-én szekerekkel száznál több különböző súlyosságú sebesültjüket hozták Szombathelyre, akiket gyógyulni a dominikánusok kórháznak berendezett szentmártoni kolostorába vittek.