Duka marasztal - hét pihenőpontot alakított ki az önkormányzat

Aki egyszer ellátogat Dukába, biztos kedve támad ott maradni – vagy legalább hosszabb időt eltölteni ebben a szép vasi faluban, ahol máig megmaradt valami a régi kúriák levegőjéből. Legújabban padokat és hozzájuk való asztalokat állítottak föl a község több pontján, hogy egy asztalhoz ülhessünk, szót válthassunk, megemlékezzünk újakról és régiekről. Duka marasztal.

Ölbei Lívia

Duka
Duka új pihenőpadjai. Elüldögélhetünk a Dukai Takách Judit emlékére kialakított parkban is
Németh Dezső, Duka polgármestere elmondta: a padokat és asztalokat ajándékba kapta az önkormányzat, a felújítás és az elhelyezés az önkormányzat munkatársainak köszönhető. A polgármester egyúttal kifejezte azt a reményét is, hogy minél többen élnek a lehetőséggel, megpihennek, elüldögélnek ezeken a padokon, ezeknél az asztaloknál, örömüket lelve az együtt eltöltött időben. 

Duka hét pontján helyeztek el padokat-asztalokat
Duka hét asztalánál

Mindehhez reméljük, hogy szép és hosszú lesz az ősz. A falusi padok nem idegenek a tájtól, régi hagyományt visznek tovább. Duka mintha különösen alkalmas hely volna ehhez. Nem csak azért, mert szép. A hét elején a falu hét helyszínén alakítottak ki „pihenőpontokat”. Van pad-asztal tisztáson, van szomorúfűz alatt (mintha sátor lenne), és természetesen van a Dukai Takách Judit emlékére kialakított parkban is. Jó időben tarthatna itt „fogadóórákat” akár Erdélyi János. Nem kellene mást csinálnia, csak leülni valamelyik asztalhoz, és mesélni, mesélni: Juditról, Berzsenyiről, Zádor-Stettner Györgyről; arról, akihez-amihez kedve van. 

 

