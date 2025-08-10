"Megálmodlak magamnak" - Szombaton újabb rózsabokrot ültettek Malvinának Dukán

Ide érkezünk meg szombaton délután: augusztus 9-e Dukai Takách Judit születésének napra pontosan 230. évfordulója. A túloldalról Erdélyi János jön elénk – szintén Duka nevezetes, köztiszteletben álló, érezhetően közszeretetnek örvendő szülötte –, már előkészítették a második rózsatövet Judit/Malvina emlékezetére. A második valójában a harmadik: attól tartottak, hogy az első rózsabokor nem bírja – ezért biztos, ami biztos, ültettek soron kívül még egyet a Dukai Takách-kripta mellé. A lényeg úgyis az, hogy előbb-utóbb rózsaliget pompázzon itt; és csak a rend kedvéért tesszük hozzá, hogy tavaly indították el ezt a hagyományt. A kripta megnevezés pedig nem is illik a fehér házikóhoz: túl hideg hozzá.

Duka: rózsaültetés Dukai Takách Judit 230. születésnapján. Erdélyi János, Kovács Kálmán, Molnár Mátyás és Németh Dezső

Fotó: Szendi Péter

Duka, ahol minden a régi időkről mesél

A pirosló rózsatövet Erdélyi János, Kovács Kálmán, Molnár Mátyás és Németh Dezső polgármester együtt ültetik el, aztán elsétálunk – át a régi evangélikus temetőn – a Dukai Takách Judit emlékparkba. A temető is parknak tűnik inkább. Erdélyi János azt meséli, hogy nyugszanak itt ősei, volt, hogy az édesanyja még akkor is rendszeresen virágot hozott egy bizonyos helyre, amikor a keresztnek-jelnek már híre-hamva sem volt; de őrizte az emlékezet; ez is a szervesen működő élet része.

Duka, emlékpark. Molnárné Fésüs Linda, Németh Cecília, Hoós Éva és Erdélyi János

Fotó: Szendi Péter

Az emlékparkban Molnárné Fésüs Linda, Hoós Éva és Németh Cecília olvasnak föl verseket Dukai Takách Judittól és a Malvina világát sok mindent föltáró maszkként felöltő Dobai Pétertől; összefűzve a korszak és az életrajz idevágó passzusaival. Hogy Dukai Takách Judit olyan korban élt, amelyben az írás-olvasás elsajátítása nem tartozott a lányok feladatai közé, sőt: többnyire egyenesen tiltott gyümöcsnek számított. Dukai Takách Judit családja – édesapja – kivételként tette próbára a szabályt: támogatták költői próbálkozásait, soproni tanulmányai során nemcsak gazdasszonynak képezték ki, nyelveket és zenét is tanult. Hogy Berzsenyi versbe emelte őt, Festetics gróf meghívta mindjárt a legelső helikoni ünnepre. Judit/Malvina szárnyalt, nyomtatásban jelentek meg versei. Aztán a 23. születésnapján férjhez ment – és feleség lett, Göndöcz Ferenc nem támogatta a költészetet. Fiatalon halt meg, második házassága közben, gyermeke elvesztése után. A dukai emlékparkban Malvina sorsának tragikumán most felülkerekedik a derű, legföljebb valami furcsa melankólia árad szét Dobai Péter versének hallatán: „Tudom, voltál te is tavasz, /Voltál virág! Álom vagy / Most: megálmodlak magamnak!”