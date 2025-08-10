augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Kisasszony hava

1 órája

"Megálmodlak magamnak" - Szombaton újabb rózsabokrot ültettek Malvinának Dukán

#Dukai Takách Judit#Dobai Péter#Malvina#melankólia#Erdélyi János

Itt nyugszik Dukai Takách Judit (1995 – 1836), a manapság 230 lelkes település nevezetes szülötte. A Malvina néven ünnepelt költőnő a keserűségeit, tépelődéseit is megverselte. Duka még mindig a kúriák faluja: van valami nyugodalmas derű az utcákban, a sok zöldben, a régi házakban; a felújítottakban és a megmentésre várókban – és a ma már inkább parknak tűnő régi evangélikus temetőben, amelynek szélén, az út mellett fehér házikó áll.

Ölbei Lívia

Ide érkezünk meg szombaton délután: augusztus 9-e Dukai Takách Judit születésének napra pontosan 230. évfordulója. A túloldalról Erdélyi János jön elénk – szintén Duka nevezetes, köztiszteletben álló, érezhetően közszeretetnek örvendő szülötte –, már előkészítették a második rózsatövet Judit/Malvina emlékezetére. A második valójában a harmadik: attól tartottak, hogy az első rózsabokor nem bírja – ezért biztos, ami biztos, ültettek soron kívül még egyet a Dukai Takách-kripta mellé. A lényeg úgyis az, hogy előbb-utóbb rózsaliget pompázzon itt; és csak a rend kedvéért tesszük hozzá, hogy tavaly indították el ezt a hagyományt. A kripta megnevezés pedig nem is illik a fehér házikóhoz: túl hideg hozzá. 

Duka
Duka: rózsaültetés Dukai Takách Judit 230. születésnapján. Erdélyi János, Kovács Kálmán, Molnár Mátyás és Németh Dezső
Fotó: Szendi Péter

Duka, ahol minden a régi időkről mesél

A pirosló rózsatövet Erdélyi János, Kovács Kálmán, Molnár Mátyás és Németh Dezső polgármester együtt ültetik el, aztán elsétálunk – át a régi evangélikus temetőn – a Dukai Takách Judit emlékparkba. A temető is parknak tűnik inkább. Erdélyi János azt meséli, hogy nyugszanak itt ősei, volt, hogy az édesanyja még akkor is rendszeresen virágot hozott egy bizonyos helyre, amikor a keresztnek-jelnek már híre-hamva sem volt; de őrizte az emlékezet; ez is a szervesen működő élet része. 

Duka, emlékpark. Molnárné Fésüs Linda, Németh Cecília, Hoós Éva és Erdélyi János
Fotó: Szendi Péter

Az emlékparkban Molnárné Fésüs Linda, Hoós Éva és Németh Cecília olvasnak föl verseket Dukai Takách Judittól és a Malvina világát sok mindent föltáró maszkként felöltő Dobai Pétertől;  összefűzve a korszak és az életrajz idevágó passzusaival.  Hogy Dukai Takách Judit olyan korban élt, amelyben az írás-olvasás elsajátítása nem tartozott a lányok feladatai közé, sőt: többnyire egyenesen tiltott gyümöcsnek számított. Dukai Takách Judit családja – édesapja – kivételként tette próbára a szabályt: támogatták költői próbálkozásait, soproni tanulmányai során nemcsak gazdasszonynak képezték ki,  nyelveket és zenét is tanult. Hogy Berzsenyi versbe emelte őt, Festetics gróf meghívta mindjárt a legelső helikoni ünnepre. Judit/Malvina szárnyalt, nyomtatásban jelentek meg versei. Aztán a 23. születésnapján férjhez ment – és feleség lett, Göndöcz Ferenc nem támogatta a költészetet. Fiatalon halt meg, második házassága  közben, gyermeke elvesztése után. A dukai emlékparkban Malvina sorsának tragikumán most felülkerekedik a derű, legföljebb valami furcsa melankólia árad szét Dobai Péter versének hallatán: „Tudom, voltál te is tavasz, /Voltál virág! Álom vagy / Most: megálmodlak magamnak!” 

Duka, emlékpark - a fa mögött a kút, aonnan Wesselényi lova vizet vett anno, amikor Malvinává avatta Dukai Takách Juditot
Fotó: Szendi Péter

A parkban – ahol a rózsalugasból Malvina időtlenül szép arcképe néz az átutazóra – lefedve a masszív kút, ahol 1814-ben, dukai látogatása során báró Wesselényi megitatta a lovát. Elbűvölte a szép, intelligens, verseket író lány: ő nevezte el Malvinának (egy újabb irodalmi hagyomány). Nem tudhatjuk persze, hogy tényleg megállt-e itt lovat itatni Wesselényi, de másképpen nem lehetett. A kút fedelén már mosódik el az írás, de van tábla is. Dukán mindenütt ott van Judit. A park mellett, a ház falán tábla jelzi: egykor itt állt a kúria, ahol lakott. Ahogy itt élt egyszer Erdélyi János nagynénje is – sokat mesélt. Elhallgatnánk most őt is sokáig: a kisujjában van Duka. Majd jövünk a filmbemutatóra: megszólal az elnémult klavír.

Szombaton újabb rózsabokrot ültettek Malvinának Dukán

Fotók: Szendi Péter

 

 

