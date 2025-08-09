Kisasszony hava - Ma van Dukai Takách Judit 230. születésnapja

Dobai Péter verseit természetesen Erdélyi János ajánlotta, a készülő film címe – Egy elnémult klavír nyomában – is Dobai Péter kötetére utal: a Versek egy elnémult klavírra – Nemes és nemzetes Dukai Takách Judit késő rokokó és kora biedermeier styljében 2002-ben jelent meg nyomtatásban, azóta már a Digitális Irodalmi Akadémia gyűjteményében is ráakadhatunk, a mellékletben Dukai Takách Judit (szintén Dobai Péter által átlelkesített) életrajzával: „A dunántúli, Vas vármegyei, pannon poétanő, Dukai Takách Judit 1795. augusztus 9-én született, az oroszlán jegyében, Dukán. Sopronban halt meg 1836. április 15-én. A Vas vármegyei birtokán, Felső-Patyon temették el, később hamvait hazaszállították Dukára, az ősi dukai családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. 41 évet élt.

Judit jómódú, tekintélyes középnemesi nemesi családból származott, gondos, alapos nevelést kapott (…). A keszthelyi Helikon-ünnepekre meghívott nemesi közönségtől már igen ifjan kitörő üdvözlésben, fényes elismerésben, hódoló levelekben részesült. Őfőméltósága, Festetics György gróf babérkoszorúval ismerte el poétai és muzikális tehetségét, és száz arany dukáttal jutalmazta az ifjú művésznőt, arcképét pedig porcelán csészealjakra festettette. (…) Hirtelen rejtélyes fordulat következett be Judit–Malvina – életében, amikor férjhez ment. Abbahagyta a versírást, országosan kiterjedt levelezését beszüntette, búcsút vett a ‚fársángolástól’, és egyre ritkábban, immár csak magának, játszott kedves klavírján, míg végül búcsút vett a billentyűktől, a muzsikától is.” Rejtély – vagy tipikus női sors. Azt el se kell ismételni, hogy Berzsenyi tette ismertté Dukai Takách Judit (a múzsa) nevét, a neki dedikált versében éppen a férfiközpontú világ működésébe gondol bele; hogy jól van-e így. Dobai Péter mindenesetre mintha a felszínre hozná mindazt, ami a Dukai Takách Judit-versek legmélyén, a kék szem és fekete haj „ellentmondásában” rejtőzik, vagy talán bennük sincs. De keresni muszáj. (Mint hajózni.)