2 órája
Kisasszony hava - Ma van Dukai Takách Judit 230. születésnapja
Nem lehetett másképpen: férfiak egyengették az útját – többnyire még a 20. században is. Két kései hódolója Simonffy András és Dobai Péter – az előbbi augusztus 6-án (1941-ben), az utóbbi augusztus 12-én (1944-ben) született. Három oroszlán. És ki ne felejtsük Erdélyi Jánost: ő (ha játék, legyen játék) Mérleg. És tényleg az: filmrendezőként óvatosan mérlegre teszi és fölmutatja ezeket az összefonódó (csillag)sorsokat. Ma van Dukai Takách Judit 230. születésnapja. Az egykor ünnepelt költő – nőként az elsők között Magyarországon – 1795. augusztus 9-én született Dukán.
Erdélyi János júniusban (amikor a forgatásról írtunk), azt tervezte, hogy augusztus 9-én, Dukai Takách Judit kerek születésnapján megtarthatják az Egy elnémult klavír nyomában bemutatóját Dukán.
Dukai Takách Judit nyomában
- A forgatás be is fejeződött annak rendje és módja szerint, az utómunkák azonban még hátravannak (a munkát grátisz vállaló Kovács László–Zsigmond Vilmos-díjas – és szombathelyi születésű – operatőr, Tóth Gergely rendkívül elfoglalt). Úgyhogy a filmpremiert elnapolták (aktuális lesz az később is), a születésnapi megemlékezés azonban nem marad el. Németh Cecília, a dukai önkormányzat közművelődési munkatársa azt mondja: folytatják azt a tavaly megkezdett szokást, hogy a költőnő születésének évfordulóján, augusztus 9-én rózsát ültetnek a Dukai-kripta mellé, vagyis a második rózsatő kerül ma délután öt órakor a helyére – így alakul évről évre Dukai Takách Judit emlékére a rózsaliget. – A rózsatő elültetése után lesétálunk az emlékparkba, ahol Dobai Péter verseiből olvasunk fel egy csokorra valót. Ez lesz az idén.
Dukai Takách Judit születésnapjaFotók: Benkő Sándor
Dobai Péter verseit természetesen Erdélyi János ajánlotta, a készülő film címe – Egy elnémult klavír nyomában – is Dobai Péter kötetére utal: a Versek egy elnémult klavírra – Nemes és nemzetes Dukai Takách Judit késő rokokó és kora biedermeier styljében 2002-ben jelent meg nyomtatásban, azóta már a Digitális Irodalmi Akadémia gyűjteményében is ráakadhatunk, a mellékletben Dukai Takách Judit (szintén Dobai Péter által átlelkesített) életrajzával: „A dunántúli, Vas vármegyei, pannon poétanő, Dukai Takách Judit 1795. augusztus 9-én született, az oroszlán jegyében, Dukán. Sopronban halt meg 1836. április 15-én. A Vas vármegyei birtokán, Felső-Patyon temették el, később hamvait hazaszállították Dukára, az ősi dukai családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. 41 évet élt.
Judit jómódú, tekintélyes középnemesi nemesi családból származott, gondos, alapos nevelést kapott (…). A keszthelyi Helikon-ünnepekre meghívott nemesi közönségtől már igen ifjan kitörő üdvözlésben, fényes elismerésben, hódoló levelekben részesült. Őfőméltósága, Festetics György gróf babérkoszorúval ismerte el poétai és muzikális tehetségét, és száz arany dukáttal jutalmazta az ifjú művésznőt, arcképét pedig porcelán csészealjakra festettette. (…) Hirtelen rejtélyes fordulat következett be Judit–Malvina – életében, amikor férjhez ment. Abbahagyta a versírást, országosan kiterjedt levelezését beszüntette, búcsút vett a ‚fársángolástól’, és egyre ritkábban, immár csak magának, játszott kedves klavírján, míg végül búcsút vett a billentyűktől, a muzsikától is.” Rejtély – vagy tipikus női sors. Azt el se kell ismételni, hogy Berzsenyi tette ismertté Dukai Takách Judit (a múzsa) nevét, a neki dedikált versében éppen a férfiközpontú világ működésébe gondol bele; hogy jól van-e így. Dobai Péter mindenesetre mintha a felszínre hozná mindazt, ami a Dukai Takách Judit-versek legmélyén, a kék szem és fekete haj „ellentmondásában” rejtőzik, vagy talán bennük sincs. De keresni muszáj. (Mint hajózni.)
- Dukába is azért kellett időről időre elmenni, hogy hátha megtaláljuk azt a valamit. Benkő Sándor felvételei 1996 októberében készültek (az írás november 13-án jelent meg a Vas Népében): „A kúria pusztulása szép és szomorú. Homlokunkat a terasz ablaküvegének nyomjuk – benn pókhálóval átszőtt üresség (…).” Akkorra már kútba esett a kastélyprogram, a harmadik oroszlán, Simonffy András író föladta, elhagyta Dukát, és 1995 decemberében meghalt. Duka polgármestere éppen a kúria vevőjét kereste, az adásvételt aztán nyélbe is ütötték.
Mára a kúria 1996 őszén regisztrált enyészete is az enyészeté. Éles a pillanat, ahogyan a sötétben tapogatózva (az áramot már kikapcsolták) a megrakott könyvespolcról, Móricz, Márai és Szabó Magda mellől találomra a kezünkbe akadt egy Ady-kötet: A menekülő élet (Nyugat, 1912, első kiadás). Hova menekülhet.