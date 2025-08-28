Takarásban
Évadnyitó a Weöres Sándor Színházban: a Furcsa pár repertoárról, aztán kortárs bemutatók
Megkezdődött a 2025/2026-os kőszínházi évad – adta hírül a Weöres Sándor Színház. Megtartották az évadnyitó társulati ülést.
A társulat ebben az összetételben kezdi meg – sőt: már meg is kezdte – a munkát az új évdban: Németh Judit, Szerémi Zoltán, Mari Dorottya, Herman Flóra, Orosz Róbert, Bálint Éva, Némedi Árpád, Kelemen Zoltán, Hajdu Péter István, Szabó Róbert Endre, Szabó Tibor, Domokos Zsolt, Horváth Ákos, Kuttner Bálint Benjámin, Gyulai-Zékány István, Balogh János, Nagy Cili, Tarjányi Liza, Csonka Szilvia, Nagy-Bakonyi Boglárka. A társulati évadnyitóval pedig hivatalosan is kezdetét vette a Weöres Sándor Színház 2025/2026-os kőszínházi évada.
Évadnyitó a Weöres Sándor Színházban
- „Bár a társulat jelentős része már a nyári szünet után munkába állt a Karneválszínház (Chioggiai kalamajka, rendező: Nagy Cili) és A Noszty fiú esete Tóth Marival (rendező: Horváth Csaba) marosvásárhelyi vendégjátékának köszönhetően, az új évad ünnepélyes megnyitóját” szerdán tartották meg.
A nyitónapon mindjárt két olvasópróbára is sor került – adta hírül a WSSZ. Háy János Utánképzés ittas vezetőknek című keserű komédiáját Szikszai Rémusz állítja színpadra. A bemutatót október 6-án láthatja a közönség a nagyszínpadon. Ezzel párhuzamosan megkezdődtek a Takarásban próbái is: Mikó Csaba és Závada Péter kifejezetten a szombathelyi színház számára írt „évadregényét” Nagy Péter István rendezi. Az ősbemutatót október 17-ére tervezik a Márkus Emília-teremben.
Az évadnyitó társulati ülésen Szabó Tibor igazgató külön köszöntötte a nyáron 70. évét betöltött Szerémi Zoltánt, egyúttal sok sikert kívánt a társulathoz csatlakozó Tarjányi Liza színésznőnek (A Noszty fiú esete Tóth Marival előadásban és a Hat szereplő szerzőt keres című Pirandello-bemutatóban már láthattuk) és a színészi gyakorlatát Szombathelyen töltő Szalma Lenkének (ő is kapott szerepet a Mikszáth-adaptációban).
Szabó Tibor igazgató kiemelte: „Jó és értékes társulatunk van, jó úton haladunk és egymást tisztelve kell tovább dolgoznunk.”
A Weöres Sándor Színház társulata szeptember 2-án a Szemle Plusz versenyprogramjában vendégszerepel Budapesten, a Városmajori Színpadon az Augusztus Oklahomában című előadással – Alföldi Róbert rendezésében.
- Az első szombathelyi kőszínházi előadást az új évadban szeptember 12-én láthatja a közönség. A repertoárról Neil Simon Furcsa pár című vígjátéka kerül színre, a rendező Béres Attila, a főszereplők: Orosz Róbert és Domokos Zsolt.
Két férfi életközepi válságát ismerhetjük meg Neil Simon eredetileg színdarabnak íródott, de 1968-ban filmként is debütáló vígjátékában. Írta: Neil Simon, fordította: Örkény István. Az ajánló szerint: „Felix rendmániás, Oscar trehány. Felix pedáns, Oscar laza. Felix épp válófélben van, Oscar pedig befogadja. Három hét együttélés után mindketten újrafogalmazzák a barátságukról, saját magukról és az életről alkotott képüket. Két férfi életközepi válságát ismerhetjük meg Neil Simon eredetileg színdarabnak íródott, de 1968-ban filmként is debütáló vígjátékában, amely visszatérő klasszikus a magyar színházak repertoárjában. Nem véletlenül: az örökzöld történet, remek párbeszédekkel és eltalált szituációkkal fűszerezve, nem ígérhet mást, mint rengeteg nevetést.” Béres Attila „ellenszereposztást” csinált. Oscar: Domokos Zsolt. Felix: Orosz Róbert.
A színházi nyílt napot másnap, szeptember 13-án tartják. A részletes programmal hamarosan előállnak, azt ígérik.
