Évadnyitó a Weöres Sándor Színházban: a Furcsa pár repertoárról, aztán kortárs bemutatók

A társulat ebben az összetételben kezdi meg – sőt: már meg is kezdte – a munkát az új évdban: Németh Judit, Szerémi Zoltán, Mari Dorottya, Herman Flóra, Orosz Róbert, Bálint Éva, Némedi Árpád, Kelemen Zoltán, Hajdu Péter István, Szabó Róbert Endre, Szabó Tibor, Domokos Zsolt, Horváth Ákos, Kuttner Bálint Benjámin, Gyulai-Zékány István, Balogh János, Nagy Cili, Tarjányi Liza, Csonka Szilvia, Nagy-Bakonyi Boglárka. A társulati évadnyitóval pedig hivatalosan is kezdetét vette a Weöres Sándor Színház 2025/2026-os kőszínházi évada.

Évadnyitó a Weöres Sándor Színházban. Íme a társulat

Fotó: WSSZ/Kiss Roland

Évadnyitó a Weöres Sándor Színházban