augusztus 12., kedd

Klára névnap

Körkép

3 órája

Ingyenes augusztus 20-i programok: Budapesten kívül is lesz hol ünnepelni

Címkék#augusztus 20-i rendezvények#augusztus 20#Magyar Ízek Utcája#augusztus 20-i ünnepségek#augusztus 20 programok#Szent István#program

Augusztus 20. az államalapítás és Szent István király ünnepe, amely az egész országot megmozgatja. Összegyűjtöttük a legjobb ingyenes programokat augusztus 20-áról: Győrben, Zalaegerszegen, Veszprémben és Budapesten is számos lehetőség várja az ünneplőket.

Vaol.hu

Augusztus 20-án az államalapítást és Szent István királyt ünnepli az ország – ilyenkor a városok tereit, parkjait és kulturális helyszíneit benépesítik az ünneplők. Az ingyenes programok augusztus 20-án minden korosztályt megszólítanak: a koncertek, felvonulások, hagyományőrző bemutatók, gyermekfoglalkozások és látványos tűzijátékok együtt ünnepi hangulatot teremtenek. A vasi programokat külön cikkben gyűjtöttük össze, most a környező megyeszékhelyek és a főváros kínálatából válogattunk.

Ingyenes programok augusztus 20-án: a Dunántúl és a főváros is sok programmal vár
Forrás: Facebook/Magyarország kormánya

Ingyenes programok augusztus 20-án – egy nap, amikor az egész ország ünnepel

Ünnep a Szentlélek téren
Győr – Augusztus 20., 9 órától éjfélig, Szentlélek tér: Államalapítás és Szent István király ünnepe. Egész napos programokkal várják a közönséget: kenyérszentelés, gyerekkoncertek, sztárfellépők (Hevesi Tamás, Molnár Tamás, Irigy Hónaljmirigy), DJ Náksi, vidámpark és gasztroélmények. A részvétel ingyenes.

Ünnep a Skanzenben
Zalaegerszeg – Augusztus 20., 10 órától: Ünnepi programok a Göcseji Skanzenben, amely aznap 57 éves. A nyitóünnepséget kiállításbemutatók, orgonakoncertek, nagyszínpadi fellépés (Kellene Kis Kert Zenekar) követik. Egész nap kézműves vásár, gyermekjátszótér, pónilovaglás, kovácsbemutató és gasztrokínálat várja a látogatókat. Ingyenes belépés a Mindszentyneumba, tárlatvezetések, családi játékok.

István, a király nap a Színházkertben
Veszprém – Augusztus 20., 14–22.30-ig: Ünnepi felvonulás zenével, zászlóforgatókkal és lovasokkal. A Színházkertben íjászbemutató, kézműves foglalkozások, Szent István-totó és rendhagyó közönségtalálkozó az István a király szereplőivel. Este fényshow, napközben étel- és italkínálat. Ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Random Trip koncert a Gyárkertben
Augusztus 20., este: Egyszeri és megismételhetetlen improvizatív koncert a Gyárkert Kultúrparkban a Random Trip formációval.

Európa legnagyobb tűzijátéka
Budapest – Augusztus 16–21., több helyszínen: Szent István-napi rendezvénysorozat 19 helyszínen, több száz programelemmel. Augusztus 20-án reggeli zászlófelvonás és tisztavatás az Országház előtt, légiparádé, ingyenes parlamentlátogatás, ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. 21 órától a Duna fölött Európa legnagyobb tűzijátéka, drónshow, fényfestés és lézerjáték. Gasztronómiai programok a Magyar Ízek Utcája sétányában, Mesterségek Ünnepe, Családi Élménysziget a Margitszigeten, KultúrKavalkád a Szabadság téren, történelmi élőképek a Hősök útján.

 

