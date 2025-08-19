6 órája
Iseum: komédia a lépcsőkről, karnevál idején
Az Iseum idei karneváli programját újdonsággal nyitja meg augusztus 22-én, pénteken 16.30-kor. A Székesfehérváron harmadik éve működő Szent István Király Múzeum Régész Színház hozza el Rés a fejben című "gorsiumi komédiáját" a Savaria Történelmi Karnevál programjában az Iseum udvavára - amely kifejezetten hasonló bemutatóknak való. Sok éve, de volt már hasonlóban részünk, a WSSZ színészeinek közreműködésével.
Az Iseum Savariense az idei Savaria Karneválon is színes programokkal várja az érdeklődőket. A hagyományos római szertartás-bemutatók, OTP alatti vezetések, magyar és idegen nyelvű tárlatvezetések és természetesen a felvonulás mellett új programelemek is megjelennek az Iseum kínálatában.
Iseum: lépcsőkről színházi előadást
A Székesfehérváron már harmadik éve működő Szent István Király Múzeum Régész Színház hozza el új előadását, amelynek az idei gorsiumi Floralián volt a bemutatója. A darabot írta, az előadást rendezte: Matuz János. A helyszín az Iseum udvara (eső esetén fedett helyen az Iseumban). Belépőjegyek elővételben már kaphatók, és mivel korlátozott a nézőszám, ezért aki nem akar lemaradni, jól teszi, ha előre megváltja a jegyét az Iseum Savariense fogadóépületében.
A Szent István Király Múzeum Régész Színháza tehát bemutatja:
Rés a fejben - gorsiumi komédia
Egy fiatal drámaszerző megbízást kap egy múzeumtól, hogy írjon egy családi komédiát Hadrianus császárról. Ötlet hiányában az alkotói munka hamar megfeneklik, miközben 4 szerep egyre dühösebben várja, hogy az író megírja őket, és így színpadra kerülhessenek. Végül kitör a lázadás, egy meg nem írt szerep úgy dönt: az író helyett ő maga írja meg magát. És ezzel elszabadul a színpadi káosz. Mialatt a szerző megpróbálja visszaszerezni az irányítást saját darabja felett, lassan el is készül a mű. Mert az alkotási folyamat már csak ilyen. Esetünkben nevetőizom nem marad munka nélkül. És egyvalaki nagyon rosszul jár. Két valaki… A többit nézzék meg!
Írta és rendezte: Matuz János
Helyszín: Iseum Savariense (Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 6-8) udvara, lépcsői
Időpont: 2025. augusztus 22. 16.30 (esőnap esetén fedett helyszínen)
Belépő: 3500 Ft (elővét az Iseum Savariensében)