Az akvarellnek jót tesz az eső - Rónaszéki Linda tanítványainak házak és fák álltak modellt

A Jászai Tehetséggondozó Műhely vezetője, Rónaszéki Linda – meglehet, az ő mosolyát gondoltuk fölragyogó napsütésnek – azt mondja, a kinti festésnek elsődlegesen praktikus oka van: a műhely Jászai Mari utcai állandó helyszínét a közösségi térben nyáron táborozók foglalták el. A helyzetet pozitívba fordították át: jó lehetőség ez a szabadban festés gyakorlására – nyáron, jó időben.

Jászai Tehetséggondozó Műhely - nyári szabadtéri kurzus Szombathelyen, Rónaszéki Linda vezetésével

Fotó: Cseh Gábor

Igaz, a kinti alkotómunka júliusban „csupa esőzéssel telt, minden huszadik percben megeredt, fa alá, eresz alá kényszerültünk, menekültünk a Csónakázótó-parton fák alá, a Fő téren moziárkád alá, vidám volt, életszagú és az akvarellnek is jót tettek az esőcseppek”.

Linda a tájfestést technikák és vizuális problémák szerint osztotta fel, a feladatok egymásra épültek: „Először akvarellel szabadon kiválasztva a parkban a motívumot alkottunk, aztán a térélményre fektettük a hangsúlyt, figyeltük, miképp tűnik el a kanyargós bicikliút a távolban a fák mögött: fasort festettünk bekúszó fényekkel. Mindezt szép elfolyatásokkal, angol akvarellel. Feszes kompozícióval, ámde puha színekkel. Foltokban.”

A Fő téren, a Kőszegi utcában házak álltak modellt: „Csupa izgalmas, régi épület, bujkáló napsütés, zuhé, futás, röhögés, festés tovább. Képek megszárítása a mozi mosdójában a kézszárító alatt. Ezúttal francia akvarellel dolgozás, életszag, macskakő.”

A harmadik akvarellezés alkalmával következett a tükröződés, vízpart, víztükör: „Újra eső, a kis híd, ami a Csónakázótó szigetére vezet, kacsák a vízen, kutyát sétáltató nénik, staffázs figurák a tájban, pici zsáner. Háromszoros zuhé, fák alatt behúzódva munka folytatása – hála a telefonon rögzített képeknek. Mennyiféle alakú, színű fa látszódik a szigeten.”

Fotó: Cseh Gábor

A negyedik szabadtéri műhelymunkán találkozunk a Ferences-templomnál: „Szerencsére csupa napsütés, templomfestés,kapuk, kis erkélyek, épületrészletek, megkapó motívumok.Először festettünk akrillal vászonra. Izgalom, elrontom, nem tudod radírozni, nem baj,lefedem, Linda, segíts, úgyis jó lesz. Jé, jön az Oroszy, milyen ügyesek vagytok, mosolyog, egy ismerős kakaós csigát oszt nekünk, megmaradt.”

Az ötödik alkalom „szédületes melegben” érte őket a Szily János utcában: „Szabadon választott utcarészlet vagy épület ecsettel-akrillal vászonra, a növényzetet spaknival festjük. Kihívás, feladat: hangsúlyozás, kiemelés, figyelemirányítás.” A Széchenyi utcában (hatodik alkalom) látkép készült a Püspöki Palotáról: „Ezúttal spaknival, szenvedélyesen, szabadon, gyors ütemben.” És a hetedik kinti alkalom (te magad légy): eső áztatta pasztellezés, vízparton. Jó volt, véget ért.