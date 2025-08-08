2 órája
Joskar-Ola Napok – A régi idők emlékeit hozzuk képeken
Múltidéző összeállítást hozunk a régi rendezvényekről, ahol a zene és a közösség találkozott. A Joskar-Ola Napok legendás koncertjei és tehetségkutatói örökre bevésődtek a résztvevők emlékezetébe.
Forrás: Cseh Gábor
A Joskar-Ola Napok Szombathely egyik legnépszerűbb fesztiválja, amely évről évre összegyűjti a zene és szórakozás kedvelőit. A rendezvény múltidéző összeállításában három emlékezetes pillanatot idézünk fel, amelyek jól mutatják a fesztivál változatosságát és zenei sokszínűségét.
Joskar-Ola Napok: Lordtól Krisz Rudin át a tehetségkutatóig
2011-ben Lord koncertjén tomboltak a rajongók Pohl Mihály legendás hangjára - együtt énekelték a jól ismert slágereket és élvezték a rockzenét a fesztivál hangulatában.
A régi Joskar-Ola NapokFotók: Cseh Gábor
2014-ben a Joskar-Ola Napok tehetségkutatója hozta el a jövő csillagait: fiatal táncosok és énekesek mutathatták meg tehetségüket a közönség és a zsűri előtt.
2023-ban Krisz Rudi, a 90-es évek tinibálványa lépett színpadra, és mozgatta meg a szombathelyi közönséget a fesztivál zárónapján. A popénekes többmilliós hallgatottságú új dalai mellett az olyan klasszikus slágerek, mint a „Homok a szélben”, „Keresem a szót” vagy a „Nem leszek a játékod” is felcsendültek. Krisz Rudi a 2010-es években visszavonult a nyilvánosságtól, de 2016-ban új dallal tért vissza, azóta pedig a fesztiválok és falunapok egyik kedvelt előadója.
