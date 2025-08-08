Joskar-Ola Napok – A régi idők emlékeit hozzuk képeken

A Joskar-Ola Napok Szombathely egyik legnépszerűbb fesztiválja, amely évről évre összegyűjti a zene és szórakozás kedvelőit. A rendezvény múltidéző összeállításában három emlékezetes pillanatot idézünk fel, amelyek jól mutatják a fesztivál változatosságát és zenei sokszínűségét.

Joskar-Ola Napok: 2011-ben a Lord volt a sztárfellépő

Forrás: VN-archív

Joskar-Ola Napok: Lordtól Krisz Rudin át a tehetségkutatóig

2011-ben Lord koncertjén tomboltak a rajongók Pohl Mihály legendás hangjára - együtt énekelték a jól ismert slágereket és élvezték a rockzenét a fesztivál hangulatában.