3 órája
Szép, mint Goldoni és Babits találkozása a Karneválszínházban
Az elmúlt két évben a WSSZ Karneválszínházának felkért szerzők írtak valami helyit (megnézték, mit lehet előbányászni az identitáskából – bocsánat), és hagytak is maguk után megjegyezni való pillanatokat. Az idén Goldoni-klasszikusra esett a választás, bár a Chioggiai kalamajka címen Nagy Cili rendezésében, Bíró Bence és Nagy Cili átiratában bemutatott Chioggiai csetepaté-átiratnak nagy valószínűséggel szintén a szűkebb-tágabb kontextusban helyiesített fordulatai-pillanatai maradnak a legemlékezetesebbek. Közben persze van pletyka, ármány, szerelem, főtt kukorica (sőt főtt kuki), és van a végül persze, hogy egymásra találó párokon váratlanul, szinte zavarba ejtően túlmutató, fanyar-himnikus happy end (vagy legalábbis vágya a happy endnek). És föltűnnek különféle táskák – mint Molnárnál a citrom. Nem tudni, a társulatban kötöttek-e fogadást, hogy ha fölhangzik a „-táska”, jön a nevetés. Molnár Ferenc fogadott (vagy fogadni mert volna) arra, hogy ha a Játék a kastélyban-előadásban elhangzik, hogy „citrom”, nevet a közönség.
Karneválszínház: Goldoni jó választás
- Goldoni (ezúttal szinte mint kanavász) mindenekelőtt azért jó választás, mert illik a szombathelyi megyeháza udvarához – a szerző örökös terecskéjéhez –, a mediterrán kulissza tökéletes, még azt is elhisszük, hogy itt van a közelben a tenger, amely különben is ott van, ahol hiszed. Szabó Magda az Ókútban meséli el a gyerekkori történetet az aranyhalról: a lefolyóban engedte szabadon, ne éljen bezárva, ha várja a tenger. Szóval nem kell szót fecsérelni arra, hogy a Karneválszínház micsoda ritka, beskatulyázhatatlan tünemény a nyári színházak között – mert ki látott például olyat mostanában, hogy a színészek nappali fényben játszanak –, itt és most ez a természetes. Ráadásul a könnyedség, a dramaturgiai gördülékenység és a couleur locale jegyében búvópatakként csörgedezik végig az előadáson a figyelmeztetés, hogy vigyázat, színházban vagyunk. Ez itt egy előadás (maximum száz perc, egy részben), játssza a Weöres Sándor Színház társulata (bérletet tessék!). Vagy ez itt mégiscsak Chioggia? És miközben Goldoni olaszai elgondolkodnak Chioggia és Szombathely közös római múltján, útnak indulnak a terecskén tornyosuló dobozokban a (Kínában készült) tógák, hogy a karneválra biztosan ideérjenek. Nagy-Bakonyi Boglárka/Orsetta utolérhetetlen fád hangon szól ki, szinte a közönségnek: Karnevál 40 fokban? Hát hülyék ezek? A halászokat (férfiak) tűkön ülve hazaváró chioggiai lányok-asszonyok (nők) ma már nem csipkét vernek, hanem dobozolnak és elkeseredésükben azzal fenyegetőznek, hogy elmennek bébiszitternek vagy Hollywoodba statisztának; de az Aldiban pénztárosnak lenni is szóba jöhet, van harmadik lehetőség. A Goldoni-darab alapproblémája és legfőbb konfliktusforrása, hogy a nők valahogy mindig többen vannak, mint a férfiak. Az előadásnak 13 szereplője (szerepe) van. 8 férfi - Toni: Horváth Ákos, Beppe: Balogh János, Fortunato: Orosz Róbert, Titta Nane: Kuttner Bálint, Vicenzo: Szabó Tibor, Toffolo: Némedi Árpád, Isidoro: Bezerédi Zoltán, Mario: Szabó Róbert Endre. És 5 nő - Pasqua: Hajdu Péter István, Lucietta: Herman Flóra, Libera: Domokos Zsolt, Orsetta: Nagy-Bakonyi Boglárka, Checca: Mari Dorottya. Na tessék. „Ezek jó színészek” – sóhajt föl valaki elégedetten a hosszú taps elhalkulása után.
- Említsünk meg most kettőt – két igazi komédiást, mindketten a zsigereikben, testükben, lelkükben, a legapróbb gesztusukban, mozdulatukban ott hordozzák a ritmusérzéket, a nevettetés művészetét-tudományát, és teszik ezt a legnagyobb természetességgel, bár a jó iskolákat is kijárták. Az egyikük Orosz Róbert – a WSSZ-alapítók közül –, aki most nyílt színi tapsot kap és megismétli áriáját, mint amikor a Nabuccóban újra meg újra fölemelkedik a rabszolgakórus (ez is színház). A másikuk Némedi Árpád, aki 2021 májusában a Mohácsi-féle Farsang...-ban debütált a Weöres Sándor Színházban – és öröm volt nézni, ahogyan a pincér (éppen átvett) és pici szerepében valóságos, hús-vér karaktert, sőt sorsot csinál. Ezt csinálja azóta is, mindig, mindenből. Ha Némedi Árpád, akkor kell hangszer (akár több), most sincs ez másképp (Szabó Róbert Endre gyakran a lepedő-kulisszák mögött muzsikál), ráadásul az ő kezében van a helyzet kulcsa: ha a kukoricás Toffolo visszavonja a följelentést, van esély – hogy mire, majd meglátjuk. Általa kap szerepet (végre) a gyönyörű bükkfa is a megyeháza-udvaron. És legyen plusz egy: a kapós Titta Nane szerepében Kuttner Bálint, aki nagy elánnal esett át a karneválszínházi tűzkeresztségen.
- A Kossuth-díjas vendég, Bezerédi Zoltán (a nem is chioggiai, hanem velencei) Isidoro szerepében fölvezeti, levezeti az előadást (közben hatalmat gyakorol egy kicsit). És a fináléban ("legyen vége már") az ő vezetésével váratlanul mintha kilépnénk egy pillanatra a zenés vígjátéki keretek közül (mint amikor hullámot vet a tenger, mint amikor a hatalmas, hullámzó, színes vászon lehull a színpad mögött-fölött játékba hozott ablakból: levont vitorla és/vagy víztükör). „...béke! béke már!” - ez a chioggiaiak kívánsága, karnevál előtt. Nem átirat, nem hasonlít, jól halljuk - ez pont az: idézet egy megrázó, nagy versből. Carlo Goldoni és Babits Mihály találkozása a Karneválszínház színpadán. Szép, szürreális.
𝘾𝙝𝙞𝙤𝙜𝙜𝙞𝙖𝙞 𝙠𝙖𝙡𝙖𝙢𝙖𝙟𝙠𝙖
zenés kikötői csetepaté egy részben (90 perc)
RENDEZŐ Nagy Cili
Szereplők:
TONI, halász: Horváth Ákos
PASQUA, a felesége: Hajdu Péter István
LUCIETTA, Toni: húga Herman Flóra
BEPPE, Toni öccse: Balogh János
FORTUNATO, halász: Orosz Róbert
LIBERA, a felesége: Domokos Zsolt
ORSETTA, Libera húga: Nagy-Bakonyi Boglárka
CHECCA, Libera húga: Mari Dorottya
TITTA NANE, halász: Kuttner Bálint
VICENZO, halkereskedő: Szabó Tibor
TOFFOLO, hajóslegény: Némedi Árpád
ISIDORO, jegyző: Bezerédi Zoltán m.v.
MARIO, főttkukorica-árus: Szabó Róbert Endre
Alkotók:
Látvány: Nagy Cili
Dramaturg: Bíró Bence
Hangosító: Simon Ottó
Súgó: Jenei Ági
Ügyelő: Pados Bernát
Rendezőasszisztens: Kovács Nóra