Szép, mint Goldoni és Babits találkozása a Karneválszínházban

Az elmúlt két évben a WSSZ Karneválszínházának felkért szerzők írtak valami helyit (megnézték, mit lehet előbányászni az identitáskából – bocsánat), és hagytak is maguk után megjegyezni való pillanatokat. Az idén Goldoni-klasszikusra esett a választás, bár a Chioggiai kalamajka címen Nagy Cili rendezésében, Bíró Bence és Nagy Cili átiratában bemutatott Chioggiai csetepaté-átiratnak nagy valószínűséggel szintén a szűkebb-tágabb kontextusban helyiesített fordulatai-pillanatai maradnak a legemlékezetesebbek. Közben persze van pletyka, ármány, szerelem, főtt kukorica (sőt főtt kuki), és van a végül persze, hogy egymásra találó párokon váratlanul, szinte zavarba ejtően túlmutató, fanyar-himnikus happy end (vagy legalábbis vágya a happy endnek). És föltűnnek különféle táskák – mint Molnárnál a citrom. Nem tudni, a társulatban kötöttek-e fogadást, hogy ha fölhangzik a „-táska”, jön a nevetés. Molnár Ferenc fogadott (vagy fogadni mert volna) arra, hogy ha a Játék a kastélyban-előadásban elhangzik, hogy „citrom”, nevet a közönség.

Karneválszínház. Némedi Árpád (Toffolo) és Hajdu Péter István (

Fotó: Benkő Sándor

Karneválszínház: Goldoni jó választás