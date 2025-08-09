Goldoni tudja
Vitorlát bont a Karneválszínház - benéztünk egy próbára
„Oké, kezdünk” – mondja pénteken pontban 11 órakor az ügyelő, és elindul a játék a megyeháza udvarán fölállított színpadon. Goldoni Chioggiai csetepatéja újragondolva, Nagy Cili rendezésében. Ez itt a Chioggiai kalamajka, próba van, mindjárt vitorlát bont a Karneválszínház.
Karneválszínház: Goldonit nem lehet megunni
- Ezúttal Goldoni tényleg megunhatatlan klasszikusának legújabb változatát láthatja hamarosan a közönség. Carlo Goldoni a révész, aki a drámát a commedia dell’ arte harsány játékosságától eloldja és átkormányozza arra a partra, ahonnan az út a legfinomabb rezdülések kifejezésére képes Csehovhoz vezet; Goldoniban még ebből, már abból is van valamennyi, ezért nem lehet megunni.
- Nagy Cili – aki 2022-ben rendezett utoljára a színházában – azt mondja, a Goldoni-dramaturgia ma is működik, de a darab nyelvi világát (bármilyen jó a Mészöly Dezső-fordítás) muszáj volt kissé korszerűsíteni. És ebben a lehető legjobb partnerre talált a dramaturg Bíró Bencében – a karneválszínházi átiratot ketten jegyzik. Goldonit nem kell megindokolni, de ha már elhangzott a kérdés, hogy miért pont ezt válaszotta, Nagy Cili elmondja azt is: régóta foglalkoztatja a Chioggiai csetepaté, volt olyan WSSZ-évad, amikor szereposztást is készített hozzá. Most jött el az idő – és bár az évad végén fáradtan láttak neki a próbafolyamatnak, mindenki hozzáadta a magáét, jókedvűen dolgoztak tovább a karneválszínházi előadáson. A főpróbahét már a helyszínen, a megyeháza udvarán zajlik – valóságos mediterrán hangulatban, nyilván itt nyeri el a Chioggiai kalamajka igazi fényét, ragyogását.
- - Oké, kezdünk – mondja az ügyelő pénteken pontban 11 órakor, és kezdődik a játék. Itt még a szokásos nézőtéri figyelmeztetés is zenére megy: a színészek éneklik, hogy „Kedves néző, ülj a helyedre máris...”, egy tarantella dallamára Sipos László Márk írt szöveget. Sipi ugyan éppen elhagyta a Weöres Sándor Színház társulatát, de a barátságok és a szakmai kapcsolatok megmaradnak. Belépni is üdítő a megyeháza udvarára, ez itt tényleg egy másik világ, szinte meglepő, hogy mire képes a gyönyörű, lombos bükkfa őrizte alkalmi színpad a sárga épület előterében, a magasban olaszosan kifeszített ruhaszárító kötelek, a hófehér paplanok máris olyanok, mint a vitorlák.
- Goldonit továbbra se kell megindokolni, de akár karneválszínházi indok lehet, hogy a szerző örök városa Velence, a karneválok városa – és erre a kapcsolatra meg persze a „közös római örökségre”- szépen rá is játszik az előadás. Bár ez most nem Velence, hanem egy kis halászfalu a város közelében (vagyis mindenekelőtt színház, és ezt is tudatosítja időről időre a játék szellemében az előadás): Chioggia lányai, asszonyai várják haza a halászatból a férfiakat. Mindenki szeret valakit, mindenki akar valamit. De nagyon. Ebből nem lehet más, csak – amint azt a szereplőket bemutató, a viszonyokat előzékenyen fölvázoló Isidoro, vagyis a Szombathelyre hazajáró vendég, Bezerédi Zoltán mondja – „bonyodalom a köbön”. Igazából szerelem. És közben szól az élő zene, a színészek – például Szabó Tibor - dalra fakadnak, a nézőnek meg eszébe jut a Weöres Sándor Színház régi-régi sikerelőadása, a szeretnivaló Anconai szerelmesek; és milyen jó, hogy eszébe jut. Ahhoz Goldoninak nem volt köze, vagy talán titokban mégis. De ez mindegy is – nekünk van hozzá közünk. És amikor Szabó Tibor megjelenik az ablakban, mögötte fölsejlik Nagy Cili - a pompázatos Ízisz istennő képében, a két évvel ezelőtti karneválszínházi előadásból. Biztos áldását adja erre a bemutatóra is.
- A színpadon beforognak-kiforognak a szereplők, a nézőtéren araszolunk az árnyék nyomában. Mágikus pillanat, amikor vitorlát bont az előadás – és most először a Karneválszínház történetében játékba hozzák a gyönyörű bükkfát is. Premier augusztus 14-én.
