2 órája
Chioggiai kalamajka a szombathelyi Karneválszínházban: csütörtökön premier - addig is hoztunk sok fotót
Augusztus 14-én, csütörtökön elindul a karneválszínházi széria. Goldoni Chioggiai csetepaté című vígjátékét Nagy Cili rendezésében láthatja a közönség. A Karneválszínház a Weöres Sándor Színház nyári vállalkozása a szombathelyi megyeháza udvarán. Belemenetelünk a karneválba.
Goldoni megint megmutatja derűjét, emberismeretét - a szombathelyi társulat jó partnere ebben. Indul a Karneválszínház.
Karneválszínház
A társulat már készen áll. Vendég: Bezerédi Zoltán. Indul a szezon, Karneválszínház a bükkfa alatt.
Szereplők:
TONI, halász Horváth Ákos
PASQUA, a felesége Hajdu Péter István
LUCIETTA, Toni húga Herman Flóra
BEPPE, Toni öccse Balogh János
FORTUNATO, halász Orosz Róbert
LIBERA, a felesége Domokos Zsolt
ORSETTA, Libera húga Nagy-Bakonyi Boglárka
CHECCA, Libera húga Mari Dorottya
TITTA NANE, halász Kuttner Bálint
VICENZO, halkereskedő Szabó Tibor
TOFFOLO, hajóslegény Némedi Árpád
ISIDORO, jegyző Bezerédi Zoltán m.v.
MARIO, főtt kukorica árus Szabó Róbert Endre
Alkotók:
Látvány Nagy Cili
Dramaturg Bíró Bence
Hangosító Simon Ottó
Súgó Jenei Ági
Ügyelő Pados Bernát
Rendezőasszisztens Kovács Nóra
RENDEZŐ Nagy Cili
WS-karneválszínház fotóspróbaFotók: Benkő Sándor
