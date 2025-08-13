augusztus 13., szerda

WSSZ

2 órája

Chioggiai kalamajka a szombathelyi Karneválszínházban: csütörtökön premier - addig is hoztunk sok fotót

Címkék#karneválszínházi#Carlo Goldoni#wssz

Augusztus 14-én, csütörtökön elindul a karneválszínházi széria. Goldoni Chioggiai csetepaté című vígjátékét Nagy Cili rendezésében láthatja a közönség. A Karneválszínház a Weöres Sándor Színház nyári vállalkozása a szombathelyi megyeháza udvarán. Belemenetelünk a karneválba.

Vaol.hu

Goldoni megint megmutatja derűjét, emberismeretét - a szombathelyi társulat jó partnere ebben. Indul a Karneválszínház. 

Karneválszínház
Karneválszínház. Csütörtökön premier.
Fotó: Benkő Sándor

Karneválszínház

A társulat már készen áll. Vendég: Bezerédi Zoltán. Indul a szezon, Karneválszínház a bükkfa alatt. 

Szereplők:

TONI, halász Horváth Ákos

PASQUA, a felesége Hajdu Péter István

LUCIETTA, Toni húga Herman Flóra

BEPPE, Toni öccse Balogh János

FORTUNATO, halász Orosz Róbert

LIBERA, a felesége Domokos Zsolt

ORSETTA, Libera húga Nagy-Bakonyi Boglárka

CHECCA, Libera húga Mari Dorottya

TITTA NANE, halász Kuttner Bálint

VICENZO, halkereskedő Szabó Tibor

TOFFOLO, hajóslegény Némedi Árpád

ISIDORO, jegyző Bezerédi Zoltán m.v.

MARIO, főtt kukorica árus Szabó Róbert Endre

Alkotók:

Látvány Nagy Cili

Dramaturg Bíró Bence

Hangosító Simon Ottó

Súgó Jenei Ági

Ügyelő Pados Bernát

Rendezőasszisztens Kovács Nóra


RENDEZŐ Nagy Cili

WS-karneválszínház fotóspróba

Fotók: Benkő Sándor

 

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
