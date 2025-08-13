Chioggiai kalamajka a szombathelyi Karneválszínházban: csütörtökön premier - addig is hoztunk sok fotót

Goldoni megint megmutatja derűjét, emberismeretét - a szombathelyi társulat jó partnere ebben. Indul a Karneválszínház.

Karneválszínház. Csütörtökön premier.

Fotó: Benkő Sándor

A társulat már készen áll. Vendég: Bezerédi Zoltán. Indul a szezon, Karneválszínház a bükkfa alatt.

Szereplők:

TONI, halász Horváth Ákos

PASQUA, a felesége Hajdu Péter István

LUCIETTA, Toni húga Herman Flóra

BEPPE, Toni öccse Balogh János

FORTUNATO, halász Orosz Róbert

LIBERA, a felesége Domokos Zsolt

ORSETTA, Libera húga Nagy-Bakonyi Boglárka

CHECCA, Libera húga Mari Dorottya

TITTA NANE, halász Kuttner Bálint

VICENZO, halkereskedő Szabó Tibor

TOFFOLO, hajóslegény Némedi Árpád

MARIO, főtt kukorica árus Szabó Róbert Endre

Alkotók:

Látvány Nagy Cili

Dramaturg Bíró Bence

Hangosító Simon Ottó

Súgó Jenei Ági

Ügyelő Pados Bernát

Rendezőasszisztens Kovács Nóra



RENDEZŐ Nagy Cili