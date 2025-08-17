Teltházas kertmozi - vasárnap este folytatás, ezt kérik a szervezők

Vasárnap este érkezik a folytatás a kertmoziban: a Demjén-slágereken alapuló romantikus, zenés vígjátékot, a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet láthatja a nagyérdemű. A szervező AGORA arra kéri a nézőket, a hatalmas érdeklődésre való tekintettel időben érkezzenek az Emlékmű-dombra.

Kertmozi az Emlékmű-dombon

Fotó: Cseh Gábor

Kertmozi az Emlékmű-dombon