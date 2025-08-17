augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Teltházas kertmozi - vasárnap este folytatás, ezt kérik a szervezők

Címkék#szombathely#teltházas#Hogyan tudnék élni nélküled#Emlékmű-dombra

Zsúfolásig telt az Emlékmű- domb szombat este. A kertmozi filmvásznán a Herendi Gábor rendezte Futni mentem című vígjáték pörgött.

Vaol.hu
Teltházas kertmozi - vasárnap este folytatás, ezt kérik a szervezők

Fotó: Cseh Gábor

Vasárnap este érkezik a folytatás a kertmoziban: a Demjén-slágereken alapuló romantikus, zenés vígjátékot, a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet láthatja a nagyérdemű. A szervező AGORA arra kéri a nézőket, a hatalmas érdeklődésre való tekintettel időben érkezzenek az Emlékmű-dombra.

Kertmozi az Emlékmű-dombon
Kertmozi az Emlékmű-dombon
Fotó: Cseh Gábor

Kertmozi az Emlékmű-dombon

Kertmozi Szombathelyen

Fotók: Cseh Gábor

 

