53 perce
Teltházas kertmozi - vasárnap este folytatás, ezt kérik a szervezők
Zsúfolásig telt az Emlékmű- domb szombat este. A kertmozi filmvásznán a Herendi Gábor rendezte Futni mentem című vígjáték pörgött.
Fotó: Cseh Gábor
Vasárnap este érkezik a folytatás a kertmoziban: a Demjén-slágereken alapuló romantikus, zenés vígjátékot, a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet láthatja a nagyérdemű. A szervező AGORA arra kéri a nézőket, a hatalmas érdeklődésre való tekintettel időben érkezzenek az Emlékmű-dombra.
Kertmozi az Emlékmű-dombon
Kertmozi SzombathelyenFotók: Cseh Gábor
