Soha nem látott tömeg az Emlékmű-dombon - fotók a vasárnapi kertmoziból

A szervező AGORA közösségi oldalán közölte: a hétvégén több mint tízezren moziztak együtt az Emlékmű-dombon – ilyen tömeg még soha nem volt kertmoziban Szombathelyen. A Futni mentem című filmet szombat este mintegy 4–5 ezren, a Demjén slágerekkel tűzdelt Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet pedig hozzávetőlegesen 7–8 ezren látták.

Vasárnap esti kertmozi

Fotó: Cseh Gábor

Hatalmas tömeg a vasárnap esti kertmoziban