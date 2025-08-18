augusztus 18., hétfő

Soha nem látott tömeg az Emlékmű-dombon - fotók a vasárnapi kertmoziból

Címkék#emlékmű#Emlékmű-domb#kertmozi#film#nyári program

Egy gombostűt sem lehetett leejteni vasárnap az Emlékmű-dombon. A nagysikerű Hogyan tudnék élni nélküled című magyar romantikus zenés vígjátékot vetítették a kertmoziban.

Vaol.hu

A szervező AGORA közösségi oldalán közölte: a hétvégén több mint tízezren moziztak együtt az Emlékmű-dombon – ilyen tömeg még soha nem volt kertmoziban Szombathelyen. A Futni mentem című filmet szombat este mintegy 4–5 ezren, a Demjén slágerekkel tűzdelt Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet pedig hozzávetőlegesen  7–8 ezren látták. 

Vasárnap esti kertmozi
Fotó: Cseh Gábor

Hatalmas tömeg a vasárnap esti kertmoziban

Emlékmű kertmozi - Hogyan tudnék élni nélküled

Fotók: Cseh Gábor

 

