Nyári program
2 órája
Soha nem látott tömeg az Emlékmű-dombon - fotók a vasárnapi kertmoziból
Egy gombostűt sem lehetett leejteni vasárnap az Emlékmű-dombon. A nagysikerű Hogyan tudnék élni nélküled című magyar romantikus zenés vígjátékot vetítették a kertmoziban.
A szervező AGORA közösségi oldalán közölte: a hétvégén több mint tízezren moziztak együtt az Emlékmű-dombon – ilyen tömeg még soha nem volt kertmoziban Szombathelyen. A Futni mentem című filmet szombat este mintegy 4–5 ezren, a Demjén slágerekkel tűzdelt Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet pedig hozzávetőlegesen 7–8 ezren látták.
Hatalmas tömeg a vasárnap esti kertmoziban
Emlékmű kertmozi - Hogyan tudnék élni nélküledFotók: Cseh Gábor
