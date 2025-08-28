Ünnep
2 órája
A celli gimnázium gratulál volt diákjának: a József Attila Színház tánckarának vezetőjét kitüntették
Horváth Ádám, a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium volt diákjai augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe alkalmából a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést. Az alma mater büszke és gratulál!
"Büszkék vagyunk volt diákunkra, Horváth Ádámra a József Attila Színház Tánckarának vezetőjére, aki példamutató szakmai munkája elismeréseként a Pesti Vigadóban átvehette a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést! További sikereket kívánunk! Gratulálunk!"- posztolta a celli gimnázium közösségi felületén.
Kitüntetés a celldömölki születésű táncművésznek
Horváth Ádám színházában már megkezdte az évadot. Az évadnyitó társulati ülésen is fogadta a kollégák gratulációit.
