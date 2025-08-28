A celli gimnázium gratulál volt diákjának: a József Attila Színház tánckarának vezetőjét kitüntették

"Büszkék vagyunk volt diákunkra, Horváth Ádámra a József Attila Színház Tánckarának vezetőjére, aki példamutató szakmai munkája elismeréseként a Pesti Vigadóban átvehette a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést! További sikereket kívánunk! Gratulálunk!"- posztolta a celli gimnázium közösségi felületén.

Kitüntetés: Horváth Ádám munkáját augusztus 20-a alkalmából ismerték el

Forrás: CBG/Facebook

Kitüntetés a celldömölki születésű táncművésznek

Horváth Ádám színházában már megkezdte az évadot. Az évadnyitó társulati ülésen is fogadta a kollégák gratulációit.