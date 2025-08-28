augusztus 28., csütörtök

Ünnep

26 perce

A celli gimnázium gratulál volt diákjának: a József Attila Színház tánckarának vezetőjét kitüntették

Címkék#CBG#celldömölki#bronz érdemkereszt#táncművész

Horváth Ádám, a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium volt diákjai augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe alkalmából a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést. Az alma mater büszke és gratulál!

Vaol.hu

"Büszkék vagyunk volt diákunkra, Horváth Ádámra a József Attila Színház  Tánckarának vezetőjére, aki példamutató szakmai munkája elismeréseként a Pesti Vigadóban átvehette a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést!  További sikereket kívánunk! Gratulálunk!"- posztolta a celli gimnázium közösségi felületén.  

kitüntetés
Kitüntetés: Horváth Ádám munkáját augusztus 20-a alkalmából ismerték el
Forrás: CBG/Facebook

Kitüntetés a celldömölki születésű táncművésznek

Horváth Ádám színházában már megkezdte az évadot. Az évadnyitó társulati ülésen is fogadta a kollégák gratulációit.

Horváth Ádám a József Attila Színházban
Forrás: József Attila Színház/FB

 

 

