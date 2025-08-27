augusztus 27., szerda

Majdnem elfér egy dióban, de ha közelebb megyünk, minden kiderül: évadnyitás a Meseboltban

Ha közelebb jönnek hozzánk - ha közelebb megyünk hozzájuk -, jobban látjuk őket. A 30 éves Mesebolt Bábszínház mindenestül majdnem elfér egy dióban – mint az évad első, közelgő bemutatójának főszereplői: Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém). Ott voltunk az évadnyitó sajtótájékoztatón.

Ölbei Lívia
Mesebolt: évadnyitó sajtótájékoztató. Szenteczki Zita, Horváth Soma és Csató Kata

Fotó: Cseh Gábor

A szerdai évadnyitó sajtótájékoztatón mutatványt is láthattunk az előadásból, amely a 2025/26-os meseboltos évad „felújítás-szériájának” első darabja, bemutató augusztus 31-én. Szenteczki Zita eredetileg 2017-ben vitte színre a Mesebolt és a Kőszegi Várszínház együttműködésében az előadást, amely  nagy szakmai és közönségsikert aratott, rendezőjének például meghozta a legjobb előadás megrendezéséért járó Kovács Ildikó-díjat a kaposvári ASSITEJ-biennálén. Kovács Bálint a felújított előadásban is játszik, partnere azonban nem Dénes Emőke (ő már nem meseboltos), hanem Varga Bori. A Bartal Kiss Rita tervezte bábokat, díszletet és más látványelemeket az elmúlt években raktárban őrizték, a rendbetétel után régi fényükben tündökölnek a színpadon. Szenteczki Zita szerint a Dániel András-mesék sikere ott keresendő, hogy gyereknek, felnőttnek élvezetesek – vagyis igazi családi színházra számíthatunk a vasárnap délelőtti bemutatón; amelyre (és nem csak erre) most már online is beszerezheti a jegyeket a közönség. 

Mesebolt: vasárnap premier. Kicsibácsi és Kicsinéni meg az Imikém - Varga Bori és Kovács Bálint
Fotó: Cseh Gábor

Mesebolt: minden korosztálynak

  • Horváth Soma alpolgármester ugyancsak arra biztat idősebbeket és fiatalokat –, hogy jöjjenek minél többen bábszínházba, hiszen a Mesebolt minden korosztályhoz szól. Az alpolgármester a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra is: július 9-én megköttetett az a régóta várt fenntartói szerződés, amely az önkormányzat és a Mesebolt-vezetés közös lobbitevékenysége révén rögzíti, hogy az állami támogatás újra eléri az éves önkormányzati támogatás szintjét: az idén már innen is, onnan is 81 millió 55 ezer forint kerül a bábszínházi költségvetésbe. Horváth Soma hozzátette: a városnak fontos a bábszínház, igyekszik mindenben ezen felül is támogatni a társulatot. 
Fotó: Cseh Gábor
  • Csató Kata igazgató elmondta: a múlt évad feszített munkatempóját és kiugróan magas előadásszámait nem céljuk megfejelni, viszont szándékaik szerint színes és gazdag műsortervet állítottak össze. A felújítás-hullám (gyakorlatilag vadonatúj előadások ezek) a Kicsibácsi... után a 2015-ös osztályteremszínházi előadás, a Trója bemutatójával folytatódik. Aztán következik a 2016-os Lila Fecske-felújítás, Nemes Nagy Ágnes verseivel, aztán (kicsit később) a pöttömszínházi Ti-ti-tá felújítása. 
    A négy felújítás mellett öt ősbemutatót tervez a 2025/26-os évadban a Mesebolt. A Színes mese pöttömszínházi előadás, szeptemberi bemutatóval. Az André Nevés képes mesekönyve alapján készülő Tono – aki egy különleges kisfiú – a nagyobbacskáknak szól, december elején láthatjuk először. A karácsonyi versekből összeállított Száncsengő november végén kerül színre, adventi hangulatban, ünnepi ráhangolóként. 2026 februárjában mutatja be a Mesebolt a Kistigris és Kismackó című előadást, amely a német szerző, Janosch könyvsorozata alapján készül. Áprilisban kerül a közönség elé Konzerv Konrád – Christine Nöstlinger történetéből. 
    A közönség hétféle bérlet közül választhat (van bérlet óvodásoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak), van már meseboltos családi szabadbérlet is, amelynek alkalmait a vasárnapi matinékínálatból állíthatják össze a bérletesek. Újdonság a Királyok könyve-bérlet: 5-6. osztályosoknak, tanteremszínházi formában – a rendkívül sikeres sorozat előadásaiból válogatva. 
Mesebolt. Kicsibácsiéknál - tervező: Bartal Kiss Rita
Fotó: Cseh Gábor
  • A Kicsibácsi és Kicsinéni meg az Imikém bemutatója augusztus 31-én, vasárnap 10 órakor kezdődik a Meseboltban (Ady tér 5.); egy hét múlva, szeptember 7-én megtartják a szokásos családi évadnyitót is. A Hang-Tér-Kép helyszíne ezúttal – a születésnapi fesztiválon kipróbált és jól bevált – ligetes „fesztiválsétány” az MMIK-épülettel átellenben.
Fotó: Cseh Gábor

Fotók: Cseh Gábor


 

 

