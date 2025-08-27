Majdnem elfér egy dióban, de ha közelebb megyünk, minden kiderül: évadnyitás a Meseboltban

A szerdai évadnyitó sajtótájékoztatón mutatványt is láthattunk az előadásból, amely a 2025/26-os meseboltos évad „felújítás-szériájának” első darabja, bemutató augusztus 31-én. Szenteczki Zita eredetileg 2017-ben vitte színre a Mesebolt és a Kőszegi Várszínház együttműködésében az előadást, amely nagy szakmai és közönségsikert aratott, rendezőjének például meghozta a legjobb előadás megrendezéséért járó Kovács Ildikó-díjat a kaposvári ASSITEJ-biennálén. Kovács Bálint a felújított előadásban is játszik, partnere azonban nem Dénes Emőke (ő már nem meseboltos), hanem Varga Bori. A Bartal Kiss Rita tervezte bábokat, díszletet és más látványelemeket az elmúlt években raktárban őrizték, a rendbetétel után régi fényükben tündökölnek a színpadon. Szenteczki Zita szerint a Dániel András-mesék sikere ott keresendő, hogy gyereknek, felnőttnek élvezetesek – vagyis igazi családi színházra számíthatunk a vasárnap délelőtti bemutatón; amelyre (és nem csak erre) most már online is beszerezheti a jegyeket a közönség.

Mesebolt: vasárnap premier. Kicsibácsi és Kicsinéni meg az Imikém - Varga Bori és Kovács Bálint

Fotó: Cseh Gábor

Mesebolt: minden korosztálynak

Horváth Soma alpolgármester ugyancsak arra biztat idősebbeket és fiatalokat –, hogy jöjjenek minél többen bábszínházba, hiszen a Mesebolt minden korosztályhoz szól. Az alpolgármester a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra is: július 9-én megköttetett az a régóta várt fenntartói szerződés, amely az önkormányzat és a Mesebolt-vezetés közös lobbitevékenysége révén rögzíti, hogy az állami támogatás újra eléri az éves önkormányzati támogatás szintjét: az idén már innen is, onnan is 81 millió 55 ezer forint kerül a bábszínházi költségvetésbe. Horváth Soma hozzátette: a városnak fontos a bábszínház, igyekszik mindenben ezen felül is támogatni a társulatot.

Fotó: Cseh Gábor