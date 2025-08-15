Podcast: Mennyire nyitottak a vasi fiatalok a művészetekre?

Anna két éve tanít a Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumban, ahol fiatal tanárként közeli kapcsolatban áll diákjaival, akik lelkesen vesznek részt óráin. A fiatal művészek helyi lehetőségeiről, kiállításokról és az iskolai közegről beszélgettünk a podcast-ban.

Podcast: Márfi Anna Virág szobrász tanárral beszélgetett Kóbor Szonja.

Fotó: Kóbor Szonja

Anna mesélt nekünk arról, mik a sztárszakok idén a Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumban, és hogy ő, mint szobrász, hogyan készül az iskolakezdésre.

Hallgasd meg Kóbor Szonja podcast-jét Márfi Anna Virággal

- és tudd meg, miért kell a fiataloknak a közvetlen, tapintható kapcsolat a művészetekkel!

