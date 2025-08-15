2 órája
Podcast: Mennyire nyitottak a vasi fiatalok a művészetekre?
Mai podcastunk vendége Márfi Anna Virág képzőművész és a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium tanára, akivel a fiatal művészek szombathelyi lehetőségeiről beszélgetünk. Hallgasd meg podcast adásunkat!
Anna két éve tanít a Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumban, ahol fiatal tanárként közeli kapcsolatban áll diákjaival, akik lelkesen vesznek részt óráin. A fiatal művészek helyi lehetőségeiről, kiállításokról és az iskolai közegről beszélgettünk a podcast-ban.
Anna mesélt nekünk arról, mik a sztárszakok idén a Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumban, és hogy ő, mint szobrász, hogyan készül az iskolakezdésre.
Hallgasd meg Kóbor Szonja podcast-jét Márfi Anna Virággal
- és tudd meg, miért kell a fiataloknak a közvetlen, tapintható kapcsolat a művészetekkel!
Hallgasd meg Szonja korábbi podcast-jét is, amelyben a szláv nyelvek vasi helyzetéről beszélget Gerencsér Norberttel!
vaol.hu podcast
- Egyházashollósi céhkorsókról: „Aki eltöri, másikat fog csináltatni”
- Podcast: Szlovént tanulnék, de merre induljak?
- Podcast: Milyen a munka világa egy 20 éves szemével?
- Podcastunkban Horváth Ákos, a Weöres Sándor Színház színművésze
- Danics Dóra: „A szerelem egy realityben talált rám – és még mindig tart!”