1 órája
Programajánló: Magna Cum Laude, Ocho Macho, Lagzi Lajcsi és sokan mások - Asztalkő, Hömbölde, KultúrFröccs a kínálatban
Augusztus utolsó és szeptember első napjai gazdag programkínálattal várják a közönséget Vas vármegyében. Koncertek, fesztiválok, kiállítások és családi események közül válogathatunk – íme a részletes programajánló.
Programajánló: pénteken a Magna Cum Laude koncertezik az Asztalkő Fesztiválon
Forrás: Facebook/Magna Cum Laude
A nyár utolsó hétvégéje és az ősz első napjai különleges élményekkel kecsegtetnek Vas vármegyében: fesztiválok, koncertek, közösségi események és hagyományőrző rendezvények színesítik a programot. A kínálatban a könnyűzenei fellépésektől a néptáncon át számos esemény szerepel, így mindenki találhat kedvére valót. Most összegyűjtöttük a legfontosabb eseményeket részletes programajánlónkban.
Íme e heti programajánlónk:
KONCERT
SZOMBATHELY
- Augusztus 30., szombat 14 órától – Emlékmű: VasMűvek. Fellépők: Raul Young, Petra Mayer, Dynamic Illusion, Varga Zsuzsa / live act, Bolondok Aranya / live act, P_T_RP◇RK_R, Francis Horys X Petrad / live act.
- Augusztus 30., szombat 19 órától – Végállomás Klub: Üllői úti Fá:k. Vendég: Szobamano zenekar.
- Szeptember 2., kedd 19 óra – Agora Művelődési- és Sportház: Marcello Rota – Ennio Moriccone és Nino Rota Filmzenei Koncert. Az este során Nino Rota ikonikus dallamai mellett Ennio Morricone örök klasszikusai csendülnek fel a Duna Szimfonikus Zenekar előadásában olyan filmekből, mint A Keresztapa, A Jó, a Rossz és a Csúf, vagy A misszió.
SÁRVÁR Augusztus 29., péntek – Playground Beer&Bar: Nyárzáró – Góczán Gábor akusztik est.
SZENTGOTTHÁRD Augusztus 30., szombat 19.30-tól – KultPort-a: Ripoff Raskolnikov & Nagy Szabolcs.
RENDEZVÉNY
KŐSZEGHEGYALJA Augusztus 29-31., péntek-vasárnap: Asztalkő Fesztivál. Immár harmadik alkalommal várják a közönséget a nyárzáró fesztiválra. Programok:
- Péntek
- Velem Szent Vid-kápolna: 17.30-18.30-ig Ünnepi Szentmise a Vox SAVARIAE közreműködésével. A szentmisét celebrálja dr. Martos Levente Balázs, az Eszergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Velem Nagyszínpad (autóbuszforduló): 20.15-20.30-ig Hivatalos megnyitó ünnepség Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, Majthényi László vármegyei elnök, dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző, Kőszeghegyaljáért Egyesület elnöke, a fesztivál alapítója. 20.30-22.00-ig Magna Cum Laude koncertje. Velem Folkszínpad: 22.00-23.30-ig Prokofjev zenekar koncertje.
- Velem Népművészetek utcája (Rákóczi Ferenc utca, a Hősök kapujától a Stirling-villáig): 17-22 óráig Helyi termelők és kézművesek vásári forgataga.
- Velem Gasztroudvar (Stirling-villa udvara, a nagyhídon át megközelíthető): 17-24 óráig Helyi termelők és vendéglátósok gasztronómiai kínálata, ételek és italok Vas vármegyéből.
- Szombat
- Velem Schaeffler Folkszínpad (Szabadtéri színpad, Rákóczi Ferenc u. 96.): 14.00-14.45 Zidanske zvijezdice – kísér saját tambura zenekar. 14.45-15.15 Velemi Néptánccsoport. 15.15-15.45 Vadhajtás Néptánccsoport – kísér a Boglya Népzenei Együttes. 15.45-16.15 Ungaresca Senior Táncegyüttes - kísér a Boglya Népzenei Együttes. 16.15-16.45 Boglya Népzenei Együttes. 16.45-17.15 Hajnalcsillag Néptáncegyüttes – kísér a Boglya Népzenei Együttes. 17.15-17.50 Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes – kísér a Boglya Népzenei Együttes. 17.50-18.25 Ungaresca Táncegyüttes - kísér a Boglya Népzenei Együttes. 18.25-19.00 ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes – kísér a Sárarany zenekar. Velem Helyszín: Nagyszínpad (autóbuszforduló): 19.00 Ocho Macho koncert. 21.00 Zaporozsec koncert.
- Velem TDK Gyerekudvar (Stirling-villa udvara, a Fedeleshídon át megközelíthető): 10.00-19.00 Kreatív asztalok: Teremtő Természet – kézművesfoglalkozások az újrahasznosítás jegyében. Gyerekszínpad: 10.30-11.20 Kerekítő foglalkozás. 11.30-12.30 Papírszínház. 15.00-15.45 Szó és Kép Színpad. 16.30-17.30 Tarisznyások zenekar. 18.00-19.00 Móka Palota. Baba- és játszósarok: Mond(m)óka-tér, babaszőnyegek, gyerekjátékok. Mesekönyv cserepont.
- Velem Savaria Pop Industry tér (Stirling-villa udvara, a Fedeleshídon át megközelíthető): 12.30-15.00 A Savaria Pop Industry Szombathely első könnyűzenei műhelye, közösségi tér, tehetséggondozó, csoportos foglalkozások és zenés események inkubátorháza. A stúdió vezetője a szombathelyi Korponay Zsófi énekesnő, színésznő.12.30-13.35 Hangfürdővel kísért hathajóga óra a természet ölelésében. 14.00-15.00 A Savaria Pop Industry Musical Stúdió bemutató foglalkozása - Foglalkozásvezető: Foki Veronika musicalszínésznő, korábban a Hevesi Sándor Színház és a Madách Színház vezető színésznője.
- Velem APTIV Pódiumszínpad (Stirling-villa nagyterme): 11.00 Ruprecht László (Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnöke): Kárpátkemence 1100 év ízei. 13.00 Fülöp Ákos: Teljesítménypszichológia - Az emberi teljesítmény pszichológiája (könyvbemutató és beszélgetés). 14.00 Kovács Gyula: Tündérkertek Magyarországon és Vas vármegyében. 15.00 Fesztivál-kerekasztal – Pócza Zoltán (Kőszegi Várszínház), Prieger Szabolcs (Büki Művelődési Központ), Grünwald Stefánia (Savaria Történelmi Karnevál). 16.00 Miszlivetz Ferenc: ENSZ-egyetem Kőszegen. 17.00 A hősök köztünk élnek – Pintér Zsolt, Horváth Balázs, Kismarosiné Fekete Andrea (Hétköznapi Hősök).
- Velem Vas Vármegyei Érték tér (a Műhelyegyüttes Kovácsműhelye): 10.00-18.00 Vas Vármegye legfontosabb értékeit tárja a látogatók elé a Vas Vármegyei Érték Kiállítás tárlata a megújult Műhelyegyüttes Kovácsműhely közösségi terében. Bemutatkozik a Nemzeti Művelődési Intézet Hungarikum játszóháza.
- Velem Szakmák és Civilek sétánya 10.00-18.00: Interaktív bemutatók és foglalkozások Vas vármegyei közszolgáltatók és civil szerveztek bemutatkozó standjai. A látogatók betekintést nyerhetnek a különböző szakmák hátterébe, megismerkedhetnek a civil szervezetek munkájával.
- Velem Egészség- és ökotér (Stirling-villa udvara, a Fedeleshídon át megközelíthető) 10:00-18:00: A testi-lelki-szellemi egyensúly kapuja, információs és inspirációs forrás, amely segít eligazodni az egészséges életmód világában. Zöld sziget a mindennapokban, ahol a természet tisztelete, a környezetvédelem és az együttműködés kéz a kézben járnak.
- Velem Utcazene tér (Hősök kapuja mellett): 13.00-14.00 Melega Juli és barátai. 14.00-15.00 Zsófi & Zoli Akusztik - Korponay Zsófi és Bánó Zoli akusztikus koncertje. 15.00-16.00 S. Hollósy Kornél zongorajátéka. 16.00-17.00 Poór Szandra. 17.00-18.00 Ujvári Timi Akusztik. 18.00-18.45 Filharmónia Magyarország.
- Velem Gasztro udvar (Stirling-villa udvara, a nagyhídon át megközelíthető) 10.00-24.00: Helyi termelők és vendéglátósok gasztronómiai kínálata, ételek és italok Vas vármegyéből.
- Velem Népművészetek utcája (Rákóczi Ferenc utca, a Hősök kapujától a Stirling-villáig) 10.00-20.30: Helyi termelők és kézművesek vásári forgataga.
- Kísérő programok: Túra az Asztalkőhöz /11:00-tól/, Biciklitúra az Asztalkő Fesztiválra, E-bike túra a Kőszegi-hegységben, Futás 10.00-től a Stirling-villa elől.
- Bozsok Kultúrház (Rákóczi Ferenc utca 143.): 15.00 Bujtás Ervin. 16.00 Interaktív Gospel Öröméneklés Korponay Zsófival és Peltzer Gézával. 17.00 Bene Zoli gitáros, énekes.
- Cák Mándli Borház: 15.00 Grabarics tesók. 16.00 Szimfonikus Napüdvözlet – Jógázz klasszikus zenére a Savaria Pop Industryval! 17.00 Kőszegszerdahelyi Flórián Tűzoltó Férfikar. 17.30 Kőszegszerdahelyi Vadrózsa Népdalkör.
- Vasárnap
- Velem Nagyszínpad (autóbuszforduló): 10.00-10.45 - Brandnyúl koncert.
- Velem APTIV pódium (Stirling-villa nagyterme): 10.00-11.00 - Beszélgetés: Törőcsik Franciska. 11.00 - Perl Zoltán (Falco KC Szombathely).
- Velem Vas Vármegyei Érték tér (a Műhelyegyüttes Kovácsműhelye) 10.00-18.00: Vas Vármegye legfontosabb értékeit tárja a látogatók elé a Vas Vármegyei Érték Kiállítás tárlata a megújult Műhelyegyüttes Kovácsműhely közösségi terében. Bemutatkozik a Nemzeti Művelődési Intézet Hungarikum játszóháza.
- Velem TDK Gyerekudvar (Stirling-villa udvara, a Fedeleshídon át megközelíthető): 10.00-13.00 Kreatív asztalok: Színes, alkotásokkal teli kézművesfoglalkozás – vidám ceruzatartók és mókás állatfigurák papírgurigából. Foglalkozásvezető: Mozdulj Gencsapátiért Egyesület. Gyerekszínpad: 11.30-12.30 Joós Tamás: a „Violin király és Hanga királykisasszony” című mese egy interaktív játék, amelynek fő célja öt hangszer játékos bemutatása és a gyerekek általi megszólaltatása, mesekeretbe ágyazva. Baba- és játszósarok: Mond(m)óka-tér, babaszőnyegek, gyerekjátékok. Mesekönyv cserepont.
- Velem Gasztro udvar: 10.00-13.00 Helyi termelők és vendéglátósok gasztronómiai kínálata, ételek és italok Vas vármegyéből.
- Velem Népművészetek utcája: 10.00-13.00 Helyi termelők és kézművesek vásári forgataga.
- Kísérő programok: Túra az Asztalkőhöz /11:00-től/, Jótékonysági főzőverseny 10:00-től.
Asztalkő Fesztivál: a Magna Cum Laude, az Ocho Macho és Brandnyúl biztosan ott lesz
SZOMBATHELY
- Augusztus 30., szombat 14 órától – Harmónia Kutyavilág SE (Mikes Kelemen utca): Nyárbúcsúztató kutyás nap. Amit kínálnak: kutyás játékok, feladatok és kihívások; betekintés az Egyesület óráiba, működésébe; csapatépítő programok új és régi tagoknak; közös vacsora baráti hangulatban; toborzás – ismerd meg a közösséget, és ha tetszik, csatlakozz; barátságos, elfogadó, aktív társaság. Az eseményen való részvétel díjmentes, batyus finomságokat szívesen fogadnak.
- Augusztus 31., vasárnap 13 órától – Savaria Pop Industry: Nyílt nap a Savaria Pop Industry-ban. 13 órától bemutatkozik a Savaria Pop Industry kreatív zenei központ. 13.30-tól Zeneelmélet óra Kendik Péterrel. 15 órától digitális hangszerelés óra Nemes Attilával. 16.30-tól SAPI nyílt kóruspróba és tagfelvétel.
- Augusztus 31., vasárnap 18 órától – MalomPub: Vasnyugat filmes beszélgetés és filmkvíz. Témák: Nyári mozitérkép 2025; Mi jön még 2025-ben?; Mi a helyzet a magyar filmekkel?.
- Szeptember 2., kedd 10 óra – Szent Anna Ház: Tó a sivatag közepén. Vass Péter Bexter úti beszámolója a Kalandozás a világban előadás sorozat keretében.
CELLDÖMÖLK Augusztus 30., szombat – Fő tér: Vas Vármegyei Vadásznap. Programok: 9.00 Vadászkürtös térzene. 9.30 Vas vármegyei vadászok zászlójának fogadása, vadászhimnusz. 9.30 Megnyitó, köszöntőbeszédek:
- Gagyi István, Vas vármegyei Vadászkamara és a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke
- Fehér László, Celldömölk város polgármestere
- Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője, államtitkár
- Varnos Zoltán, Vas Vármegyei Kormányhivatal főispánja
- Dr. Kovács Zoltán, Nimród Vadászújság főszerkesztője, államtitkár.
10.00 Ökumenikus istentisztelet. 10.30 Ifjú vadászok fogadalomtétel. Kitüntetések, elismerések átadása. 11.30 Vadászati témájú kiállítások megnyitója. Vas Vármegyei Diana Vadászhölgy Klub gyermekrajz pályázatának eredményhirdetése. 12.00 Ebédszünet. 14.00 Vas Megyei Vadászkürt Egyesület műsora. 14.30 Erdélyi Tamás szarvasbőgés bemutatója. 15.00 Szilágyi-Varga Diána énekes műsora. 15.30 Kenyeri Rábamenti Citerazenekar. 16.00 Marton Laura és tánccsoportja. 16.30 Eredményhirdetések. 17.30 Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör. 18.00 Ábrahám Tibor énekes. 18.30 Kim Serrano spanyol énekes, zenész. 19.00 Virsli futam és sörmaraton (Nagyszínpad előtt). 20.00 A Két Zsivány. Időponthoz nem kötött programok: vadász trófeakiállítás, természetfotó kiállítás, Prihoda Judit festőművész kiállítása, gyermekrajz kiállítás, lőtérkamion, virtuális lövészet, íjászat, Magyar Solymászatért Alapítvány, kézműves foglalkozások – Mívestár Hagyományőrző Egyesület – Bogdán Krisztina, Sághegy Íjász és Hagyományőrző Egyesület, Dr. Radnai Endre kisállat bemutató.
JÁK Augusztus 29-30., péntek-szombat – Pajta: Hömbölde Fesztivál. Péntek 20.00-24.00 Hangpróba DISCO a Pajtában DJ Shepherddel. Szombaton 7.00 Kapunyitás, kézműves vásár kezdete. 7.30-12.00 Főzőverseny. 12.00 Eredményhirdetés és közös ebéd. 12.00-15.00 Test-lélek sarok – masszőrök és egészségmegőrző programok. 14.00-tól Népi vicces ügyességi játékok: asszonytolás talicskán, traktorgumi gurítás, gumicsizma-dobás; íjászat (15 órától); rodeóbika, hordóvasút, biliárdfoci; szelfi-gép; Viki gyerekprogramjai. 14.20 Là Küncse – látvány-hangfürdő. 15.10 SilverBirds Bellydance Egyesület. 16.00 Vastag Csaba koncert. 17.10 SEK Music Group. 18.15 Rocky White Tiger. 18.45 Kocsis Viki – modern hastánc show. 19.10 Földi Zalán – akusztikus gitárműsor. 20.00 – SilverBirds – esti fényjáték. 21.00 Lagzi Lajcsi koncert. 22.30 OnlyRooz. 23.00 DJ Danceman – Retro, pop és buli mix. Egész nap: Szalmabála-labirintus; Silver Birds beöltözős fotósarok; VHBE Hunyadi Mátyás Fekete Sereg hagyományőrző tábor; L’odore di Napoli Ristorante vendéglátás.
VASSZÉCSENY Augusztus 30., szombat 9 órától – Sportcentrum: Vasszécsenyi KultúrFröccs. 9.00-tól Lipárt - Szécseny örökrangadó futballmérkőzés. 10.00-12.00 Pálinkamustra nevezés. 10.00-12.00 Egészség délelőtt - vércukorszint és vérnyomásmérés, egészségügyi tanácsadás. 12.00-tól Főzőverseny. 13.00-tól Légvár. 15.00-tól White Tiger Rock and Roll Club táncbemutatója. 16.00-tól Rosta Géza gyerekműsora a színpad előtt. 17.00-tól DemFer zenekar koncert. 19.00-tól Főzőverseny és Pálinkamustra eredményhirdetés, Tombola sorsolás és Közösségi vacsora. 20.30-tól West Régió zenekar koncert. 22.00-tól Disco hajnalig DJ Grandeval és Tommal (VibeSync). A rendezvény ideje alatt Fröccsterasz üzemel.
VASVÁR Szeptember 3., szerda 14 óra – Nagy Gáspár Művelődési Központ: Magyar Állami Népi Együttes: Táncos magyarok. Egy korokon és határokon átívelő utazás, melynek során a Kárpát-medence magyarsága és a vele sorsközösségben élő nemzetiségek folklórjából merítkezve táncolják körbe a történelmi Magyarországot. A műsorban helyi népművészek közreműködésével jelenik meg a térség hagyománya, hogy a múlt a jelenkor részévé válhasson, mert a Magyar Állami Népi Együttes, ahogy jelmondata is hirdeti: Értéket őriz, értéket teremt! Vendég: Vasvár Népfőiskola. A produkciót követően alkalom nyílik belekóstolni a látottakba, a Magyar Állami Népi Együttes közös táncházzal várja a leglelkesebbeket!
KIÁLLÍTÁS
SZOMBATHELY Szeptember 4., csütörtök 17 óra – Kámoni Arborétum Látogatóközpont: MívesTÁRogató kiállításmegnyitó. A Mívestár Hagyományőrző Egyesület kiállítása.