Programajánló: Magna Cum Laude, Ocho Macho, Lagzi Lajcsi és sokan mások - Asztalkő, Hömbölde, KultúrFröccs a kínálatban

VASVÁR Szeptember 3., szerda 14 óra – Nagy Gáspár Művelődési Központ: Magyar Állami Népi Együttes: Táncos magyarok. Egy korokon és határokon átívelő utazás, melynek során a Kárpát-medence magyarsága és a vele sorsközösségben élő nemzetiségek folklórjából merítkezve táncolják körbe a történelmi Magyarországot. A műsorban helyi népművészek közreműködésével jelenik meg a térség hagyománya, hogy a múlt a jelenkor részévé válhasson, mert a Magyar Állami Népi Együttes, ahogy jelmondata is hirdeti: Értéket őriz, értéket teremt! Vendég: Vasvár Népfőiskola. A produkciót követően alkalom nyílik belekóstolni a látottakba, a Magyar Állami Népi Együttes közös táncházzal várja a leglelkesebbeket!

KIÁLLÍTÁS