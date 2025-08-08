3 órája
Programajánló Vasból: színpadon Szandi, Janicsák Veca, Bonanza és sokan mások
Falunapok, zenés estek, családi programok és szabadtéri fesztiválok színesítik augusztus második hétvégéjét Vas megyében. Ez a programajánló segít eligazodni a sokszínű kínálatban.
Augusztus második hétvégéje valóságos eseménydömpinggel köszönt be Vas megyében: a falvakban és városokban egyaránt koncertek, főzőversenyek, családi délutánok, kulturális előadások és fesztiválok várják a látogatókat. Ebben a programajánlóban összegyűjtöttük a legizgalmasabb eseményeket, hogy senki ne maradjon le a nyár egyik legmozgalmasabb hétvégéjéről.
KONCERT
SZOMBATHELY
- Augusztus 8., péntek 19 óra - Városháza: Teraszkoncert. Korponay Zsófi & Bánó Zoltán, Falusi Mariann és zongorakísérete.
- Augusztus 9., szombat 19 óra - Végállomás Klub: Bodor Áron: A csendesebb részem a Végállomás Kertben. Vendég: Szobamano akusztik.
VASVÁR Augusztus 8., péntek 17 óra - Nagy Gáspár Művelődési Központ: Molnár Tamás Akusztik. Nyári Zenei Esték. A tavalyi nagysikerű nagyzenekaros koncertje után Molnár Tamás egyszál akusztikus gitárral és persze Farkas Izsák hegedűssel látogat el Vasvárra, hogy a legnagyobb slágereit megossza a közönséggel.
KŐSZEG Augusztus 9., szombat 19 óra - Fő tér: a Kőszegi Várszínház bemutatja: Radiogram a Fő téren.
HEGYFALU Augusztus 8., péntek 16.30-tól - Szabadidőpark: Hegyfalunapi Rock Péntek. Ahogy az már hagyománnyá vált, ismét rock zenétől lesz hangos a Szabadidőpark! A fellépők): Ndrew's Acoustic, Red Rockets, APEX, Galeri, RockMen, Lost Dreams.
RENDEZVÉNY
SZOMBATHELY
- Augusztus 9., szombat 15-19 óra - Csónakázótó sziget: Zöld Sziget. Környezettudatos családi délután. Szombathely hangulatos szigete ezen a napon ismét természetközeli játékokkal, újrahasznos kézműves foglalkozásokkal, szemléletformáló bábszínházi előadással és közös játékkal telik meg, a kicsik és nagyok kedvére. Kisszínpadi program: 15.05-kor Kassai Anita énekes, játékos foglalkozása. 16 órakor Bábozd Zöldre Egyesület – Mimó és Csipek a városban. 17.15-kor Garabonciás kiskoncert. 18 órakor Langaléta Garabonciások vásári komédiája. Ismeretterjesztő és játékhelyszínek: 16.45-kor „Csobbanj!” interaktív játék - Toma és Csapata játszóház. Öko kalandok. Bábozd Zöldre Egyesület játékai. Újrahasznos kézműves foglalkozások. Gyógynövény bemutató. Sport játszótér. Babajátszó. SZOVA ZRT. újrahasznosított játékok. Civil szervezetek standja: Fekete István Állatvédő Egyesület bemutatkozása. Dr. Bohóc Mosolyszolgálat foglalkoztatója. Kamra Szombathely előadása.
- Augusztus 13., szerda 18 óra - Csónakázótó sziget: III. SLAM PIKNIK – Savaria Slam Poetry. Nem más lesz az esti program, mint a harmadik szombathelyi Slam Piknik a Savaria Slam Poetry szervezésében. A rendezvényre mindenkit beszélgetéssel, finom italokkal várnak. 19 órától a slam poetry szövegeké a színpad. a mikrofon éppen olyan lesz, mint sötétben a csók, meg a vasárnap a nagykönyv szerint - szabad. 20.15-től versenyre várják az előzetes és helyszíni jelentkezőket egyaránt.
- Augusztus 9-10.. szombat, vasárnap - Pázmány P. körút vége (zöldterület): 25 éve együtt. XXV. Joskar-Ola Napok Kulturális és Sport Fesztivál. Rendőrségi, Katasztrófa-védelmi programok. Tuning autós találkozó. Hobbisták: gyermek és ifjúsági cross erőpróba. Két napon keresztül színvonalas vidámpark és gyermekprogramok. Támogatott szervezet: Látássérültek Vas Vármegyei Egyesülete. Fellépők: Hauber Zsolt x Bonanza Banzai, Shadox, DJ Söri, Capito Gitárklub, Dömötör Balázs és Rebeka, Vadvágány, Borsha, Eldorado, Regán Lili.
HEGYHÁTSZENTMÁRTON Augusztus 9., szombat 15.30 –Falunap: 16 órakor Lufi Bohóc műsora. 16.15-kor: Ivánci Asszonykórus műsora. 16.45-kor: Huzella Péter műsora. 17 órakor: Falunapi köszöntő. A helyi értéktár kiállításának megnyitója Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár; Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke. 19 órakor: Vacsora. 20 órakor: Operett műsor. 21 órakor: Dömötör Balázs koncertje. 22 órakor Kredenc együttes koncertje.
NEMESKOCS Augusztus 9., szombat - falunap: 10 órakor „Falu bikája” verseny és erősember-bemutató – Horváth Kevin (Premium Strongman League). 12 órakor főzőverseny a sportöltöző mellett. 14 órakor a Falumúzeumban: Molnár Gyula festményei. 14 órakor megnyitó beszédet mond: V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és Bozzay András polgármester. 14 órakor Harmonikaszó (Czirók Tibor). 14 órakor hajfonás (Alíz fodrászat), csillámtetoválás, arcfestés, óriás buborék. 14–17 óráig Fazekas bemutató, korongozás (Apáti Zoltán). 14.30-kor: Celldömölki gyermek tánccsoport (vezeti: Marton Laura). 15–17 óra között: íjászat, jurta bemutató (Iszkaszentgyörgyi Sólymok), lovagoltatás (Zala Vármegyei 9. Huszár Ezred), lovaskocsikázás (Kulman Lajos). 15 órakor Traktorozás (Szűcs farm), tűzoltóautó, rendőrautó. 15 órakor Bobai Daloskör. 15.30-kor Káldi Géza legrutinosabb túrázó előadása. 16 órakor Habparty. 16 órakor Csiszár Tamás vakvezető kutyás bemutatója. 17 órakor főzőverseny eredményhirdetés. 18 órakor vacsora. 19 órakor InciFinci gyerekfoglalkoztató. 20 órakor tombolasorsolás. 21 órakor Tóth Tünde műsora. 22 órakor esti mulatság – zene: Allure együttes. Egész napos kísérőprogramok: légvár, célövölde, palacsinta, fagyi.
KŐSZEG Augusztus 11-12., hétfő-kedd - Zsinagóga: Zsinagóga Napok. Hétfőn 17 órakor könyvbemutató: Csillogás és katasztrófa Kathy Henderson: Eltűnt bácsikám nyomában. 18 órakor A Tóra fényénél – kiállításmegnyitó. Kedden 9 órakor „Határon innen, határon túl – Amiről a zsidó temetők beszélnek” – konferencia. 15 órakor A kőszegi zsidó temető megtekintése. 16.30-kor Vezetett séta Kőszegen. 18 órakor „A diaszpóra slágerei” – koncert .
SÉ Augusztus 9-10. szombat-vasárnap: Séi Gyerekfesztivál és Falunap. Egész napos programok: 8-12.30-ig főzőverseny. 10 órakor Gyerekfesztivál és falunap kezdése, Maxi-Ring. 10.30-19 óráig vonatos akadálypálya, légyfogó, rodeo bika, billiárd foci, medence két csónakkal, két dodzsemmel, egy vízihengerrel és két vízigömbbel, valamint tigrises óriás csúszda és oázis csúszdás légvár. 11-12 óráig habparti. 15-19 óráig arc- és csillámfestés. 15-20 óráig dottó kisvonat, Air Soft bemutató, E-sport bemutató. Érkezik Nagy Jonathan bűvész, Janicsák Veca. Vasárnap 14.30-19.30-ig lufihajtogatás, arcfestés, tigrises óriás csúszda, oázis csúszdás légvár, dzsungel légvár, légyfogó, nagy játszóház, billiárd foci, szumó. Zenél a Batyi Fusion zenekar és az Animal Cannibals.
NAGYRÁKOS Augusztus 9., szombat - ŐriBird Sörbár: II. Őrségi Craft Fesztiválon találkoznak a sörök, a füst, a zene és a közösség. Egy nap, amikor újra megáll az idő – és csapra illetve tányérra kerül minden, ami igazán finom és ízletes. Mivel várnak? 13 féle frissen csapolt craft sör négy hazai főzdétől, BBQ fogások a Kavics BBQ-tól, élőzene a kertben. Őrség Brew Challenge 2025 - házi sörfőző verseny díjátadó. Programok: 12 órakor kapunyitás. 15 órakor Memphis Express zenekar. 16.30-kor Őrség Brew Challenge díjátadó. 17.30-kor Előretolt Helyőrség koncert.
ALSÓSZÖLNÖK Augusztus 9., szombat 18 óra - Kultúrház: Hazaszállnak a füstkarikák. Apám emlékére. Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes művész; Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes művész; Jerger Balázs színművész; Sánta László színművész. Zongorán kísér: Kéménczy Antal, Neumark Zoltán.
VASSZÉCSENY Augusztus 10., vasárnap 9-19 óra - Ó-Ebergényi Kastély Ó-Ebergényi Vigasságok. Az idei programot kézműves vásár és workshop, Lórántné Dombai Éva babakiállítása, arcfestés, mini póni lovaglás, élő csocsó, 15 órától Hobbi kutyák szépségversenye és 19 órától Márfi Márk: TELIK - egy óra az életedből című, közönségtalálkozóval egybekötött előadása színesíti. A legkisebbeket óriás légvárakkal és több mint 20 féle gyerekjátékkal várják.
ŐRSÉG Augusztus 9-17., szombat - vasárnap: Hétrétország Fesztivál. Zene. Pajtaszínház. Porták. Őrség. A Hétrétország Köztivál idén is megtölti az Őrséget élettel: Kollár-Klemencz, Ivan & The Parazol, Szabó Balázs, Másik János, Mókus, Balla Gergő és még sokan mások… Kirándulj, zenélj, hallgass irodalmat, barangolj porták közt!
SAJTOSKÁL Augusztus 9., szombat - Kultúrház udvara: Falunap. 8 órától főzőverseny. 13.30-tól szentmise, az új kenyér megáldása. 14.30-kor polgármesteri köszöntő, megnyitó. 14.45-kor főzőverseny eredményhirdetése. 21 órakor Szandi.
MAGYARSZECSŐD Augusztus 10., vasárnap - kavicsbánya tó: Evezős nyílt nap. A Vágtázó Kenu Tábor Egyesület szeretettel várja az érdeklődőket egy szuper, családias hangulatú ingyenes evezős nyílt napra 10-től 18 óráig. Ingyenesen ki lehet próbálni kenut, kajakot és supot – védő felszereléseket a szervezők biztosítanak. A nap folyamán a gyerekek motorcsónakozhatnak is. Délutántól a Kajak Kenu Szakosztály tart bemutatót.
KIÁLLÍTÁS
SZOMBATHELY Augusztus 14., csütörtök 17 óra - Agora Savaria: Pillanatképek - Közös helyzetjelentés életem "műveivel" - Szabó Daniella és gyermekei kiállításmegnyitója. A képzőművész anya négy gyermekével mutatkozik be az intézmény galériáján. Erika lánya a festészet területén jeleskedik, fiai, Levente és Ede formatervezés, Ákos az építőművészet területén alkot remekműveket. Megtekinthető: augusztus 14. - szeptember 18-ig. A kiállítást megnyitja: Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész. A kiállítás ingyenesen megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében.
KÖRMEND Augusztus 9., szombat 17 óra - kastély díszterme: Mirkó - Haraszti Margit (1948-2005) festő-restaurátor művész című emlékkiállításra. Köszöntőt mondanak: Mészáros Imre, Harasztifalu polgármestere és Haraszti Gina filmrendező, a művész lánya. A kiállítást megnyitja: Vargáné Lóránt Andrea történész, muzeológus.