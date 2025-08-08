Programajánló Vasból: színpadon Szandi, Janicsák Veca, Bonanza és sokan mások

Augusztus második hétvégéje valóságos eseménydömpinggel köszönt be Vas megyében: a falvakban és városokban egyaránt koncertek, főzőversenyek, családi délutánok, kulturális előadások és fesztiválok várják a látogatókat. Ebben a programajánlóban összegyűjtöttük a legizgalmasabb eseményeket, hogy senki ne maradjon le a nyár egyik legmozgalmasabb hétvégéjéről.

Programajánló: Molnár Tamás érkezik Vasvárra

Forrás: Facebook/Molnár Tamás

Programajánló: ezeken a helyeken biztos nem fogsz unatkozni a hétvégén

KONCERT

SZOMBATHELY

Augusztus 8., péntek 19 óra - Városháza: Teraszkoncert. Korponay Zsófi & Bánó Zoltán, Falusi Mariann és zongorakísérete.

Augusztus 9., szombat 19 óra - Végállomás Klub: Bodor Áron: A csendesebb részem a Végállomás Kertben. Vendég: Szobamano akusztik.

VASVÁR Augusztus 8., péntek 17 óra - Nagy Gáspár Művelődési Központ: Molnár Tamás Akusztik. Nyári Zenei Esték. A tavalyi nagysikerű nagyzenekaros koncertje után Molnár Tamás egyszál akusztikus gitárral és persze Farkas Izsák hegedűssel látogat el Vasvárra, hogy a legnagyobb slágereit megossza a közönséggel.

KŐSZEG Augusztus 9., szombat 19 óra - Fő tér: a Kőszegi Várszínház bemutatja: Radiogram a Fő téren.

HEGYFALU Augusztus 8., péntek 16.30-tól - Szabadidőpark: Hegyfalunapi Rock Péntek. Ahogy az már hagyománnyá vált, ismét rock zenétől lesz hangos a Szabadidőpark! A fellépők): Ndrew's Acoustic, Red Rockets, APEX, Galeri, RockMen, Lost Dreams.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY