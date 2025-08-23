augusztus 23., szombat

Mesefának három ága - Rumi Lászlóval a Kalandvárban

Címkék#Mesefának#Rumi László#Gayer park

Mesefának három ága - Rumi Lászlóval a Kalandvárban

Forrás: Kóbor Szonja

Rumi László vadonatúj mesével készült a szombathelyi karneválra. A Mesefának három ága játékba hívott gyereket és felnőttet a Kalandvárban: a Gayer park zöldjében, nagy fák jótékony árnyékában.

Rumi Lászlóval a Kalandvárban

Fotók: Kóbor Szonja

 

