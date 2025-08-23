Program
47 perce
Mesefának három ága - Rumi Lászlóval a Kalandvárban
Forrás: Kóbor Szonja
Rumi László vadonatúj mesével készült a szombathelyi karneválra. A Mesefának három ága játékba hívott gyereket és felnőttet a Kalandvárban: a Gayer park zöldjében, nagy fák jótékony árnyékában.
Rumi Lászlóval a KalandvárbanFotók: Kóbor Szonja
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre