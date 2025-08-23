1 órája
Savaria Karnevál 2025: kövesd nálunk élőben a szombati nap eseményeit!
Dübörög a karnevál! Számos programmal várnak Szombathelyen!
Forrás: Kóbor Szonja
Ave Savaria! Csütörtökön az ünnepélyes megnyitó ceremóniával vette kezdetét az XXIV. Savaria Karnevál. Szombathelyen ismét visszatekerjük az idő kerekét és az ókori Savaria mindennapjaiba csöppenhetünk pár napra. Kövesd nálunk élőben az eseményeket, egészen az első nap délutánjától a záróceremóniáig! A Savaria Karnevál 2025-ben is számos remek programmal vár, ezekről korábbi cikkünkből IDE kattintva tudsz tájékozódni! A rendezvény miatt életbelépő útlezárásokról ITT tudsz tájékozódni, a rendőrség bűnmegelőzési tanácsairól pedig ITT írtunk!
Savaria Karneválról élőben:
Falco-Bajnokok tere: idén már harmadszorra a karneválon
A cél a kosárlabda népszerűsítése, de ilyenkor nyílik lehetősége a szurkolóknak is találkozni a csapat tagjaival. A Falco játékosai is felvonulnak ma este.
Szombat délelőtti hangulaltok az Öreg Város Vásárából
Színek, illatok és ízek kavalkádja az Öreg Város Vására.
Haladás-tárlat a levéltárban: Nemcsak a járműveket, a kulturális életet is rendbe hozták!
Nem is gondolná milyen pezsgő kulturális élet folyt Szombathelyen száz éve. A Járműjavító munkásai évtizedek alatt olyan kulturális fellegvárat építettek maguknak, ahonnan a Haladás Vasutas Sportegyesület is elindulhatott.
Derűlátó karneváli időjárás: egy-egy záport leszámítva semmi sem állhat a jókedv útjába
A csütörtöki és pénteki karneváli napok eseményeiről itt olvashatsz:
