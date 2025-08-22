Savaria Karnevál 2025
2 órája
Savaria karnevál: az Animasongs-koncertről hoztunk egy galériányi képet!
A Zsidó udvar is szépen megtelt Szombathelyen csütörtök estére. A Savaria Karnevál idelátogató közönsége igazán hangulatos koncertélményben részesült.
Forrás: Kóbor Szonja
Az Anima Sound System rajongói örülhettek, mert a Savaria Történelmi Karnevál 2025 nulladik napján ismét színpadra lépett az AnimaSongs formáció a Zsidó Udvarban. A zenekar autentikus módon játszotta újra az együttes klasszikus dalait, Korponay Zsófi pedig ismét elvarázsolta remek hangjával a nagy létszámban összegyűlt közönséget.
Animasongs a Zsidó UdvarbanFotók: Kóbor Szonja
Savaria Karnevál 2025
- Ugrás az időben: felvonultak a legiók, az ókori római hadsereg egységei - fotók
- Képeket hoztunk az éledező karneválról
- Pénteki időjárás: a szél beleszólhat a karneváli programokba
- A tűz gyermekei varázsoltak a Savaria Karnevál első estéjén - fotók
- Savaria karnevál: sok-sok képet hoztunk a Szombathelyi Szimfonikusok nyitókoncertjéről
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre