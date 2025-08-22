Savaria karnevál: az Animasongs-koncertről hoztunk egy galériányi képet!

Az Anima Sound System rajongói örülhettek, mert a Savaria Történelmi Karnevál 2025 nulladik napján ismét színpadra lépett az AnimaSongs formáció a Zsidó Udvarban. A zenekar autentikus módon játszotta újra az együttes klasszikus dalait, Korponay Zsófi pedig ismét elvarázsolta remek hangjával a nagy létszámban összegyűlt közönséget.