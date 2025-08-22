augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Savaria Karnevál 2025

1 órája

Savaria karnevál: az Animasongs-koncertről hoztunk egy galériányi képet!

Címkék#Savaria Történelmi Karnevál#AnimaSongs#zsidó udvar

A Zsidó udvar is szépen megtelt Szombathelyen csütörtök estére. A Savaria Karnevál idelátogató közönsége igazán hangulatos koncertélményben részesült.

Vaol.hu
Savaria karnevál: az Animasongs-koncertről hoztunk egy galériányi képet!

Forrás: Kóbor Szonja

Az Anima Sound System rajongói örülhettek, mert a Savaria Történelmi Karnevál 2025 nulladik napján ismét színpadra lépett az AnimaSongs formáció a Zsidó Udvarban. A zenekar autentikus módon játszotta újra az együttes klasszikus dalait, Korponay Zsófi pedig ismét elvarázsolta remek hangjával a nagy létszámban összegyűlt közönséget.

Animasongs a Zsidó Udvarban

Fotók: Kóbor Szonja

 

Savaria Karnevál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu