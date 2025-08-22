augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Savaria karnevál: sok-sok képet hoztunk a Szombathelyi Szimfonikusok nyitókoncertjéről

A csütörtök esti megnyitót követő hangversenyt is a Fórum színpadon láthatták a Fő teret zsúfolásig megtöltő nézők. A helyi szimfonikusok ezúttal is kitettek magukért.

Forrás: Kóbor Szonja

Kitűnő hangulat, pompás dalok, sok-sok filmzene: ezek jellemezték a Savaria karnevál első estéjén megtartott szimfonikus-populáris koncertet. Az egyes – remekül feldolgozott – slágereket nagy tapssal és többször is ovációval fogadta a közönség.

A Savaria Szimfonikus Zenekar koncertje a karneválnyitón

Fotók: Kóbor Szonja

 

Savaria Karnevál 2025

