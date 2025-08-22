Savaria Karnevál 2025
1 órája
Savaria karnevál: sok-sok képet hoztunk a Szombathelyi Szimfonikusok nyitókoncertjéről
A csütörtök esti megnyitót követő hangversenyt is a Fórum színpadon láthatták a Fő teret zsúfolásig megtöltő nézők. A helyi szimfonikusok ezúttal is kitettek magukért.
Forrás: Kóbor Szonja
Kitűnő hangulat, pompás dalok, sok-sok filmzene: ezek jellemezték a Savaria karnevál első estéjén megtartott szimfonikus-populáris koncertet. Az egyes – remekül feldolgozott – slágereket nagy tapssal és többször is ovációval fogadta a közönség.
A Savaria Szimfonikus Zenekar koncertje a karneválnyitónFotók: Kóbor Szonja
Savaria Karnevál 2025
- Ugrás az időben: felvonultak a legiók, az ókori római hadsereg egységei - fotók
- Képeket hoztunk az éledező karneválról
- Pénteki időjárás: a szél beleszólhat a karneváli programokba
- A tűz gyermekei varázsoltak a Savaria Karnevál első estéjén - fotók
- Savaria karnevál: az Animasongs-koncertről hoztunk egy galériányi képet!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre