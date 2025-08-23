augusztus 23., szombat

Savaria Karnevál 2025

1 órája

Szombat délelőtti hangulaltok az Öreg Város Vásárából - fotók

Szombat délelőtti hangulaltok az Öreg Város Vásárából - fotók

Forrás: Kóbor Szonja

Színek, illatok és ízek kavalkádja az Öreg Város Vására. Szombat délelőtt fotós kollégánk tett egy kört a Savaria Karnevál forgatagában. Nézegessen képeket!

Szombat délelőtti hangulaltok az Öreg Város Vásárából

Fotók: Kóbor Szonja

 

Savaria Karnevál 2025

