Savaria Karnevál 2025
1 órája
Szombat délelőtti hangulaltok az Öreg Város Vásárából - fotók
Forrás: Kóbor Szonja
Színek, illatok és ízek kavalkádja az Öreg Város Vására. Szombat délelőtt fotós kollégánk tett egy kört a Savaria Karnevál forgatagában. Nézegessen képeket!
Szombat délelőtti hangulaltok az Öreg Város VásárábólFotók: Kóbor Szonja
