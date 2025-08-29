Zeneelmélet, digitális hangszerelés, popkórus-felvétel - hétvégén ingyenes nyílt nap a Savaria Pop Industryban

Szombathelyen hétvégén megnyílik a Savaria Pop Industry kapuja: a zene iránt érdeklődők betekintést nyerhetnek az őszi félév induló kurzusaiba és a kreatív zenei központ életébe. A nyílt nap során a résztvevők kipróbálhatják a zeneelméletet, a digitális hangszerelést, és csatlakozhatnak a város első popkórusához, miközben a szervezők személyesen mutatják be a programokat.

Az idei ÖkuPlusz fesztiválon már bemutatkozott a Savaria Pop Industry

Forrás: Savaria Pop Industry FB oldal

Nyílt nap a Savaria Pop Industry-ban

Augusztus 31-én, vasárnap 13 órakor indul a Savaria Pop Industry nyílt napja Szombathelyen a Hollán Ernő utca 13. szám alatt. A kreatív zenei központ bemutatja induló kurzusait, a zenés közösségeket, valamint a tanárokat, akik segítik a résztvevőket, hogy felfedezzék a zene világát.

13:30-tól Kendik Péter vezetésével kezdőbarát zeneelméleti órán vehetnek részt az érdeklődők. Az óra célja, hogy egyszerűen, gyakorlatiasan és élvezetesen mutassa be a hangok, ritmusok és harmóniák világát, így senki nem marad elveszve a kották között.

15 órától Nemes Attila várja azokat, akik digitális hangszerelésben szeretnének elmélyedni. A résztvevők megtanulhatják, hogyan lehet saját dalokat vagy beat-eket létrehozni, hogyan válasszanak hangszíneket, és milyen effekteket alkalmazzanak egy teljes zeneszám felépítéséhez. Az óra a zenei producer kurzus iránt érdeklődőknek is hasznos betekintést nyújt.

16:30-tól a SAPI Acappella nyílt kóruspróbára és tagfelvételre invitálja a zene szerelmeseit. Szombathely első popkórusa mindenkit szeretettel vár, aki kipróbálná magát egy felszabadult, barátságos közegben - írják az eseményben. A próbán való részvételhez nincs kötelezettség, a hallgatók kedvük szerint csatlakozhatnak a csapathoz.

Szombathely első popkórusát már mi is bemutattuk, az ötletgazda Korponay Zsófi énekesnő-színésznő, a Savaria Pop Industry megálmodója.

A programok ingyenesek, de a szervezők regisztrációt kérnek minden résztvevőtől. A nyílt nap kiváló lehetőség arra, hogy a zene iránt érdeklődők megtapasztalják a Savaria Pop Industry hangulatát, új ismereteket szerezzenek, és akár elinduljanak a saját zenei útjukon. Regisztrálni itt lehet.