augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

18 perce

Zeneelmélet, digitális hangszerelés, popkórus-felvétel - hétvégén ingyenes nyílt nap a Savaria Pop Industryban

Címkék#Szombathely#Savaria Pop Industry-ban#popkórus#Korponay Zsófi

Szombathely zenekedvelőinek különleges lehetőség: a Savaria Pop Industry nyílt napot tart augusztus 31-én, ahol bárki betekinthet a kreatív zenei központ életébe, kipróbálhatja a különböző órákat, és megismerheti a közösséget, amelynek vezetője Korponay Zsófi, a város popkórusának ötletgazdája.

Vaol.hu

Szombathelyen hétvégén megnyílik a Savaria Pop Industry kapuja: a zene iránt érdeklődők betekintést nyerhetnek az őszi félév induló kurzusaiba és a kreatív zenei központ életébe. A nyílt nap során a résztvevők kipróbálhatják a zeneelméletet, a digitális hangszerelést, és csatlakozhatnak a város első popkórusához, miközben a szervezők személyesen mutatják be a programokat.

Az idei ÖkuPlusz fesztiválon már bemutatkozott a Savaria Pop Industry
Az idei ÖkuPlusz fesztiválon már bemutatkozott a Savaria Pop Industry
Forrás: Savaria Pop Industry FB oldal

Nyílt nap a Savaria Pop Industry-ban

Augusztus 31-én, vasárnap 13 órakor indul a Savaria Pop Industry nyílt napja Szombathelyen a Hollán Ernő utca 13. szám alatt. A kreatív zenei központ bemutatja induló kurzusait, a zenés közösségeket, valamint a tanárokat, akik segítik a résztvevőket, hogy felfedezzék a zene világát.

13:30-tól Kendik Péter vezetésével kezdőbarát zeneelméleti órán vehetnek részt az érdeklődők. Az óra célja, hogy egyszerűen, gyakorlatiasan és élvezetesen mutassa be a hangok, ritmusok és harmóniák világát, így senki nem marad elveszve a kották között.

15 órától Nemes Attila várja azokat, akik digitális hangszerelésben szeretnének elmélyedni. A résztvevők megtanulhatják, hogyan lehet saját dalokat vagy beat-eket létrehozni, hogyan válasszanak hangszíneket, és milyen effekteket alkalmazzanak egy teljes zeneszám felépítéséhez. Az óra a zenei producer kurzus iránt érdeklődőknek is hasznos betekintést nyújt.

16:30-tól a SAPI Acappella nyílt kóruspróbára és tagfelvételre invitálja a zene szerelmeseit. Szombathely első popkórusa mindenkit szeretettel vár, aki kipróbálná magát egy felszabadult, barátságos közegben - írják az eseményben. A próbán való részvételhez nincs kötelezettség, a hallgatók kedvük szerint csatlakozhatnak a csapathoz.
Szombathely első popkórusát már mi is bemutattuk, az ötletgazda Korponay Zsófi énekesnő-színésznő, a Savaria Pop Industry megálmodója. 

A programok ingyenesek, de a szervezők regisztrációt kérnek minden résztvevőtől. A nyílt nap kiváló lehetőség arra, hogy a zene iránt érdeklődők megtapasztalják a Savaria Pop Industry hangulatát, új ismereteket szerezzenek, és akár elinduljanak a saját zenei útjukon. Regisztrálni itt lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu