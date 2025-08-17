Orgona és hegedű: Szombathelyen találkozott a népi és az egyházi zene

Különleges zenei élményben volt része azoknak, akik ellátogattak az OrgonaPont Fesztivál legutóbbi koncertjére a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházba. Az este két kivételes muzsikus – Szamosi Szabolcs orgonaművész és Pál István Szalonna, a kárpátaljai születésű népi hegedűs – közös játékától vált igazán emlékezetessé.

Szamosi Szabolcs és Pál István Szalonna koncertje

A program igazi zenei híd volt népi és egyházi dallamok között. Szalonna gyermekkora óta jól ismeri mindkét világot: édesapja a kijevi operaház karnagya volt, ugyanakkor lakodalmi zenész is – ez a kettősség most a koncerten is visszaköszönt.

Bartók Moderato – Allegro tételével nyitották a zenei utazást, majd Kelemen László Ostinato című műve következett. Felcsendült a 42. genfi zsoltár is (Mint a szép híves patakra), amely mintegy összekötötte a két zenei világot. A Hajnali csillag lírai hangulata után Bach g-moll fantáziája és fúgája koronázta meg az estét.