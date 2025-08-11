1 órája
"...törötten ing az ágon..." - A szarvasok már éreznek valamit az Őrség erdeiben
Szendi Péter fotóriporter csodálatos őrségi felvételein már érzékelhető, hogy a szarvasok éreznek valamit. Közeleg a szarvasbőgés ideje.
Olyan, mintha a tenyeréből ennének - de ez illúzió. A vadászles biztonságából és horizontjából készültek ezek a csodálatos felvételek. A szakember pedig már az agancsokon látja, hogy közeleg a szarvasbőgés ideje.
Szarvasbőgés előtt
Addig is, József Attila kitölti az időt. A Bánat című verse 1930-ban született, archaizáló nyelvezete a csodafiúszarvas-legendát idézi. De van itt más is. Az agancs, amely "törötten ing az ágon", az 1933-as nagy verssel, a Reménytelenül cíművel kerül hirtelen kapcsolatba. A törötten ingó agancs olyan, mint a semmi ágán vacogó szív: "A semmi ágán ül szivem, / kis teste hangtalan vacog."
És itt a Bánat - varázsige, ráolvasás, kristályszerkezet:
Futtam, mint a szarvasok,
lágy bánat a szememben.
Famardosó farkasok
űznek vala szivemben.
Aggancsom rég elhagyám,
törötten ing az ágon.
Szarvas voltam hajdanán,
farkas leszek, azt bánom.
Farkas leszek, takaros.
Varázs-üttön megállok,
ordas társam mind habos;
mosolyogni próbálok.
S ünőszóra fülelek.
Hunyom szemem álomra,
setét eperlevelek
hullanak a vállamra.
A szarvasok figyelnek, készülődnek a csillagok. A hajnalok már hűvösek, szűrtek a fények. Egyre kékebb, sűrűbb és mégis áttetszőbb az ég.
SzarvasokFotók: Szendi Pét