"...törötten ing az ágon..." - A szarvasok már éreznek valamit az Őrség erdeiben

Olyan, mintha a tenyeréből ennének - de ez illúzió. A vadászles biztonságából és horizontjából készültek ezek a csodálatos felvételek. A szakember pedig már az agancsokon látja, hogy közeleg a szarvasbőgés ideje.

Szarvasbőgés közeleg - az Őrségben is. Akép olyan, mint egy vers. Költemény.

Fotó: Szendi Péter

Szarvasbőgés előtt

Addig is, József Attila kitölti az időt. A Bánat című verse 1930-ban született, archaizáló nyelvezete a csodafiúszarvas-legendát idézi. De van itt más is. Az agancs, amely "törötten ing az ágon", az 1933-as nagy verssel, a Reménytelenül cíművel kerül hirtelen kapcsolatba. A törötten ingó agancs olyan, mint a semmi ágán vacogó szív: "A semmi ágán ül szivem, / kis teste hangtalan vacog."

Fotó: Szendi Péter

És itt a Bánat - varázsige, ráolvasás, kristályszerkezet:

Futtam, mint a szarvasok,

lágy bánat a szememben.

Famardosó farkasok

űznek vala szivemben.



Aggancsom rég elhagyám,

törötten ing az ágon.

Szarvas voltam hajdanán,

farkas leszek, azt bánom.



Farkas leszek, takaros.

Varázs-üttön megállok,

ordas társam mind habos;

mosolyogni próbálok.



S ünőszóra fülelek.

Hunyom szemem álomra,

setét eperlevelek

hullanak a vállamra.

Fotó: Szendi Péter

A szarvasok figyelnek, készülődnek a csillagok. A hajnalok már hűvösek, szűrtek a fények. Egyre kékebb, sűrűbb és mégis áttetszőbb az ég.