Augusztusi hangulat

1 órája

"...törötten ing az ágon..." - A szarvasok már éreznek valamit az Őrség erdeiben

Címkék#őrségi#szarvas#agancs#fotóriporter

Szendi Péter fotóriporter csodálatos őrségi felvételein már érzékelhető, hogy a szarvasok éreznek valamit. Közeleg a szarvasbőgés ideje.

Ölbei Lívia

Olyan, mintha a tenyeréből ennének - de ez illúzió. A vadászles biztonságából és horizontjából készültek ezek a csodálatos felvételek. A szakember pedig már az agancsokon látja, hogy közeleg a szarvasbőgés ideje.

szarvasbőgés
Szarvasbőgés közeleg - az Őrségben is. Akép olyan, mint egy vers. Költemény.
Fotó: Szendi Péter

Szarvasbőgés előtt

Addig is, József Attila kitölti az időt. A Bánat című verse 1930-ban született, archaizáló nyelvezete a csodafiúszarvas-legendát idézi. De van itt más is. Az agancs, amely "törötten ing az ágon", az 1933-as nagy verssel, a Reménytelenül cíművel kerül hirtelen kapcsolatba. A törötten ingó agancs olyan, mint a semmi ágán vacogó szív: "A semmi ágán ül szivem, / kis teste hangtalan vacog." 

Fotó: Szendi Péter

És itt a Bánat - varázsige, ráolvasás, kristályszerkezet: 

Futtam, mint a szarvasok,
lágy bánat a szememben.
Famardosó farkasok
űznek vala szivemben.
 

Aggancsom rég elhagyám,
törötten ing az ágon.
Szarvas voltam hajdanán,
farkas leszek, azt bánom.
 

Farkas leszek, takaros.
Varázs-üttön megállok,
ordas társam mind habos;
mosolyogni próbálok.
 

S ünőszóra fülelek.
Hunyom szemem álomra,
setét eperlevelek
hullanak a vállamra.

Fotó: Szendi Péter

A szarvasok figyelnek, készülődnek a csillagok. A hajnalok már hűvösek, szűrtek a fények. Egyre kékebb, sűrűbb és mégis áttetszőbb az ég. 

Szarvasok

Fotók: Szendi Pét

 

