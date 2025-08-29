augusztus 29., péntek

VasMűvek szombaton: közösség, elektronikus zene és egy jó ügy

Egy éve indult útjára a kezdeményezés, amely hamar közösséggé nőtte ki magát Szombathelyen. VasMűvek – nemcsak fesztivál, hanem találkozási pont, ahol a zene mellett emberek, gondolatok és történetek is összekapcsolódnak.

Polgár Patrícia
VasMűvek: elektronikus zenével telik meg szombaton az Emlékmű környéke

Forrás: Fotó: VN/SZD

Az elmúlt egy év a felfedezésről szólt: csendesebb, de annál izgalmasabb alkotókkal, új hangokkal és friss kapcsolódásokkal gazdagodott a közösség. A VasMűvek nem egyszerűen egy esemény, hanem egy olyan tér, ahol a jelenlét, a kíváncsiság és az energia találkozik – mindaz, amit a résztvevők tesznek hozzá.

Forrás: Fotó: VN/SZD

Augusztus 30-án, szombaton 14 órától ismét a szombathelyi Emlékmű felső placcán gyűlik össze a közösség. A helyszín ismerős, a tartalom mégis új: idén a szervezők az előadókat közelebb hozzák a közönséghez, hogy ne csak hallgatni lehessen őket, hanem valódi találkozások is megszülessenek. A cél, hogy a fellépések közötti idő is teret adjon a beszélgetéseknek, kérdéseknek, új ismeretségeknek – mert, ahogy állítják, az élmény nem a színpadon kezdődik, hanem kettő ember között.

A fesztivál fellépői idén is sokszínű programot ígérnek:

  • Raul Young
  • Petra Mayer
  • Dynamic Illusion
  • Varga Zsuzsa / live act
  • Bolondok Aranya / live act
  • P_T_RP◇RK_R
  • Francis Horys X Petrad / live act

 

Belépés és támogatói jegy a VasMűvekhez

A rendezvény teljesen ingyenes lesz, aki viszont szeretne támogatni egy jó ügyet, lesz lehetősége támogatói jegyet váltani. Az ebből befolyt összeg teljes egészében a Fekete István Állatvédő Egyesülethez kerül, akik nagy örömmel fogadták a felajánlást. A támogatói jegy itt vásárolható meg.

 

