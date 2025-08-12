Világítótorony - ki hinné, hogy csak egy karnyújtásnyira

augusztus 12., kedd

Címkék#sárkány#Pátfalu#Világítótorony#viharfelhő

Aki az Északi-tengerre tippel, messze jár a valóságtól. Ez a gyönyörű világítótorony itt van egy karnyújtásnyira: a Fertő-tó osztrák oldalán. Pátfalu - Podersdorf - egyrészt régi város, másrészt korszerű üdülőparadicsom.

Vaol.hu

A környéken talált kőkorszaki és bronzkori leletek bizonyítják, hogy itt már a történelem előtti időkben is éltek emberek. A maradványok kelták bój törzsének itteni uralmát is igazolják. Amikor a rómaiak Pannónia provinciát megalapították a Fertőzugban a kelták által ritkán lakott településeket találtak. Az egykor sűrű tölgyfaerdőket a rómaiak kivágták és Carnuntum építkezéseihez használták fel. Utánuk a ma is ismert puszta vidék maradt. Az első szőlőültetvényeket csak Probus császár idején, a 3. század második felében telepítették. A népvándorlás utolsó hullámaként magyarok a 10. század elején szállták meg ezt a vidéket. De Pátfalu nem ezért érdekes manapság. Van itt például egy gyönyörű világítótorony. 

világítótorony
Világítótorony - karnyújtásnyira, a Fertő-tó keleti oldalán
Fotó: Szendi Péter

Világítótorony - mindenhonnan látható

Pátfalu világítótornya a 90-es években épült, nem is túl magas - de olyan ügyesen helyezték el, hogy a tópart minden pontjáról látható. Illik hozzá ez a viharos, tajtékos hullámzás - erősíti az északias hangulatot. Ráadásul a nyaralóknak a tapasztalatok szerint néhány viharfelhő nem szegi kedvét. Az üdülőparadicsomban ilyenkor is zajlik az élet. Tele vannak az étteremben, forog az összes szélkerék,  madarak és színes sárkányok röpködnek a levegőben. 

Pátfalu - a paradicsom.
Fotó: Szendi Péter

De akinek ahhoz támad kedve, olvashat ilyenkor Virginia Woolfot is. Mondjuk A világítótorony című regényt. 

Fotó: Szendi Péter

 

 

