Szombathelyről az 1862-es londoni Világkiállításig - Vasi szemek néztek vissza a világra a kiállítóteremben

Londonban 1862-ben rendezték a „Világkiállítást”, amelynek kitűzött célja volt, hogy bemutassa a földkerekség 19. század közepére elért ipari és művészeti fejlődését. E célból a szervezők felhívással fordultak Európa országaihoz, hogy küldjenek a rendezvényre országuk tájait, embereit, településeinek jellegzetességeit bemutató fotográfiákat. A magyarországi propagandát Jankó Vince az Iparügyi Bizottmány titkára, gazdasági szakíró vállalta magára, de mivel felhívására csak nagyon kevés kép érkezett, Jankó, Tiedge János pesti fényképészt bízta meg, hogy járja be az országot és meglátogatott vidékeken készítsen olyan képeket, amelyek a magyarságot „tájegységenként tisztességes öltözetben mutatja”. Illés Péter néprajzkutatótól tudjuk, hogy a munka sikerességéért Jankó Vince körlevélben kért támogatást az ország valamennyi vármegyéjétől. Az akció eredményeként a londoni kiállítás megnyitón 76, hazánk lakóit, köztük Szombathelyen, Szőllősben, és Gencsen élő férfiakat és nőket, bemutató színezett kép függött a kiállítótér falain. A londoni sajtó beszámolói szerint „A fényképek meghaladták a régi konvenciókon nyugvó típusalkotást”.

Forrás: VN

A kiállításon látható képek nem karaktereket vagy etnikai-nemzeti foglalkozástípusokat, hanem „életre való arcokat”, valós embereket mutattak és a viseletek sem a „parasztiról”, a „népiesről” alkotott aktuális képzeteket és fikciókat fejezték ki”. Szemere Bertalan, az emigrációban élő 1848-49-es miniszterelnök, a kiállítás magyar biztosa, a Gazdasági Lapok c. újságban hasonlóképp fogalmazott: „...Szerencsés gondolat volt Magyarország lakóit ethnográfiai felfogásban fényképeken bemutatni. E képek nemcsak az öltözetek különössége, a magyar, különösen a női viseletbeliség által, de leginkább az életre való arcok jellemző kifejezésével minden látogató figyelmét lekötötték” írta. Ezeket a korábban elveszettnek hitt Tiedge fényképeket most, szeptember 20-áig bárki megtekintheti a Budapesti Néprajzi Múzeum kiállításán.

A tárlat azt az anyagot tárja a közönség elé, amelyre nemrégiben a Victoria & Albert Múzeum anyagának digitalizációja során bukkantak rá a kutatók. A Magyarország különböző tájegységein, településein készült viseleteket bemutató fényképsorozat kölcsönzéssel érkezett Budapestre. A kiállításon nemcsak a Londonban egykor szerepelt képek láthatók, az anyag kiegészült Tiedge fotóinak Néprajzi Múzeumban őrzött korabeli darabjaival.