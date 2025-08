Készülj, itt a Wednesday 2. évada! Titokzatos stalker és új karakterek a láthatáron

A Wednesday című sorozat rajongóinak örömére végre megérkezett a várva várt második évad, amely tele van friss fordulatokkal, sötét humorral és rejtélyekkel. A Nevermore Akadémia új szemesztere ismét mozgalmasan indul, Wednesday Addams (Jenna Ortega) pedig ezúttal nemcsak a halálos összeesküvésekkel, hanem az elkerülhetetlen hírnévvel is meg kell, hogy küzdjön a Wednesday 2. évadában. A szereplők között még Lady Gaga is feltűnik!

Wednesday 2. évad

Forrás: Netflix

Wednesday 2. évad

Az első évadban Wednesday megmentette az iskolát a démoni zarándok, Joseph Crackstone-tól, aki Marilyn Thornhill (Christina Ricci) bosszúszomjas botanikatanár és a szörnyeteg Tyler Galpin (Hunter Doohan) segítségével akart végezni a diákokkal. Míg a főgonoszokat börtönbe zárták vagy elpusztították, Wednesday újfajta kihívással néz szembe: sztár lett. Ahogy „népszerű” riválisa, Bianca (Joy Sunday) megjegyzi, a „demon pilgrim dolog” után Wednesday már egy „nagy ügy”, amit a lány egyáltalán nem élvez.

Wednesday Season 2

Forrás: Netflix

Új rejtélyek és gyanús arcok - Wednesday Season 2

A második évad kezdetén egy új, baljós fordulat veszi kezdetét. Wednesday egy titokzatos stalkert kap, aki fenyegető üzeneteket hagy neki, és követeli, hogy tegyen valamit. Ki ez a dühös ellenség, és miért akarja a lányt a bajba keverni?

A rejtély mellett egy új szereplő is felbukkan: Haley Joel Osment (A hatodik érzék) alakítja a “Kansas City Scalper”-t, egy sorozatgyilkos profi kutyakozmetikust, aki babákat gyűjt. Bár a gyors bevezető után egy ideig nem esik szó róla, érdemes észben tartani a karaktert, mivel nem kizárt, hogy később még visszatér.

Az iskola falain belül is új, gyanús arcok jelennek meg. Az új, túlságosan lelkes igazgató, Barry Dort (Steve Buscemi) gyanúsan barátságos, és nem mellesleg egy Bruce Springsteen rajongó, ami Wednesday számára különösen riasztó. Emellett az új zenetanár, Isadora Capri (Billie Piper) is a "kedves, de talán alakváltó nekromanta" kategóriába sorolható, és valószínűleg nem az, akinek látszik. A korábbi karakterek közül Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) is visszatér, Wednesday édesanyja, aki mindig is tudta, hogyan kell bánni a sötét erőkkel.