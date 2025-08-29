Vaduljunk vissza a Westwerkkel - Tegnap vízben jártak, ma a képtárban folytatják

A Westwerk Egyesület alkotóit évek óta foglalkoztatja az ember és a természet, pontosabban az élőlények és környezetük kapcsolata, ennek a kapcsolatnak az ökológiai indíttatású újragondolása. Csütörtökön este a Perint patakban – nem a parton! – hívták sétára a közönséget.

Újra elvadulni. A Westwerk Egyesület sétája a Perintben

Fotó: Cseh Gábor

Westwerk: Újra elvadulni

A program Oladról, a régi vashídtól indult, Szinetár Csaba biológus vezetésével, Újra elvadulni címmel. De mit jelent ez? Hogy az ember által formált kultúrtáj a háttérbe szorul, és világszerte egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a „visszavadító”, a természetes állapotot rehabilitáló törekvések. A program ma 17 órakor a képtárban folytatódik. Szó esik a Balaton visszavadításáról, lebomló kerámiákról, a tokaji bortermelésről. A Westwerk-sorozat támogatója az NKA Hagyomány- és Ismeretátadás Kollégiuma, együttműködő partner a Szombathelyi Képtár. Biztosak lehetünk abban, hogy előbb-utóbb kiállítás is nyílik a témában.