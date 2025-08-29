augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Öko

43 perce

Vaduljunk vissza a Westwerkkel - Tegnap vízben jártak, ma a képtárban folytatják

Címkék#Perintben#Szinetár Csaba#biológus#Olad#Westwerk Egyesület#környezet

Újra elvadulni - a program a Perint patakban indult csütörtökön este. A Westwerk Egyesület ma a Szombathelyi Képtárban folytatja. Vaduljunk vissza együtt.

Ölbei Lívia

A Westwerk Egyesület alkotóit évek óta foglalkoztatja az ember és a természet, pontosabban az élőlények és környezetük kapcsolata, ennek a kapcsolatnak az ökológiai indíttatású újragondolása. Csütörtökön este a Perint patakban – nem a parton! – hívták sétára a közönséget. 

Westwerk
Újra elvadulni. A Westwerk Egyesület sétája a Perintben
Fotó: Cseh Gábor

Westwerk: Újra elvadulni

A program Oladról, a régi vashídtól indult, Szinetár Csaba biológus vezetésével, Újra elvadulni címmel. De mit jelent ez? Hogy az ember által formált kultúrtáj a háttérbe szorul, és világszerte egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a „visszavadító”, a természetes állapotot rehabilitáló törekvések. A program ma 17 órakor a képtárban folytatódik. Szó esik a Balaton visszavadításáról, lebomló kerámiákról, a tokaji bortermelésről. A Westwerk-sorozat támogatója az NKA Hagyomány- és Ismeretátadás Kollégiuma, együttműködő partner a Szombathelyi Képtár. Biztosak lehetünk abban, hogy előbb-utóbb kiállítás is nyílik a témában.

Vaduljunk a Westwerkkel - Tegnap vízben jártak, ma a képtárban folytatják

Fotók: Cseh Gábor

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu