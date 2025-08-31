augusztus 31., vasárnap

A Zaporozsec az Asztalkő Fesztiválon - lelkesedés az esőben

Címkék#Asztalkő Fesztivál#Zaporozsec#közönség#Ocho Macho

A velemi Asztalkő Fesztivál szombat estéjét nem kerülte el az eső. De a Zaporozsec zenekar közönsége lelkes volt. Hoztunk sok fotót.

A Zaporozsec az Asztalkő Fesztiválon - lelkesedés az esőben

Fotó: KSZ

Szombaton este az Ocho Macho fellépését a Zaporozsec koncertje követte az Asztalkő Fesztiválon. Hiába, Alpokalja, hiába, augusztus utolsó napjai - megjött az eső. 

Zaporozsec
A Zaporozsec az Asztalkő Fesztiválon. Varga Bence énekel.
Fotó: KSZ

Zaporozsec az esőben

De a közönség - amint azt galériánk mutatja - kitartott. A költőtől tudjuk, hogy a lelkesedés olyan, mint a görögtűz - a víz nem olthatja el. 

Zaporozsec-koncert az Asztalkő Fesztiválon
Fotó: KSZ

A Zaporozsec az Asztalkő Fesztiválon

Fotók: Kóbor Szonja

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
