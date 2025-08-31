Velem
14 perce
A Zaporozsec az Asztalkő Fesztiválon - lelkesedés az esőben
A velemi Asztalkő Fesztivál szombat estéjét nem kerülte el az eső. De a Zaporozsec zenekar közönsége lelkes volt. Hoztunk sok fotót.
Fotó: KSZ
Szombaton este az Ocho Macho fellépését a Zaporozsec koncertje követte az Asztalkő Fesztiválon. Hiába, Alpokalja, hiába, augusztus utolsó napjai - megjött az eső.
Zaporozsec az esőben
De a közönség - amint azt galériánk mutatja - kitartott. A költőtől tudjuk, hogy a lelkesedés olyan, mint a görögtűz - a víz nem olthatja el.
A Zaporozsec az Asztalkő FesztiválonFotók: Kóbor Szonja
