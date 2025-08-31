A Zaporozsec az Asztalkő Fesztiválon - lelkesedés az esőben

Szombaton este az Ocho Macho fellépését a Zaporozsec koncertje követte az Asztalkő Fesztiválon. Hiába, Alpokalja, hiába, augusztus utolsó napjai - megjött az eső.

A Zaporozsec az Asztalkő Fesztiválon. Varga Bence énekel.

Fotó: KSZ

Zaporozsec az esőben

De a közönség - amint azt galériánk mutatja - kitartott. A költőtől tudjuk, hogy a lelkesedés olyan, mint a görögtűz - a víz nem olthatja el.