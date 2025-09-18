24 perce
A festő, akit elfelejtettek
Gaál József felnőttként választott magának a „Csébi” megkülönböztető előnevet. Nemcsak gyermekkorát, hanem felnőtt élete első évtizedeit is Zalacsében töltötte.
Nem úri családból származott, a szülei cselédek voltak. Festő-mázolóként kezdte, de aztán már az első világháború után bejutott az iparművészeti főiskolára, festőművész lett. Az egyik visszaemlékezésben Kernstok Károlyt, Rippl-Rónai Józsefet és Bornemisza Gézát említi mint mestereit. Mindennapjairól keveset tudunk, bár néha Pesten is bérelt műtermet, ott is dolgozott, mégis Zalát választotta otthonául. Ha a teljes pályát nézzük, akkor két meghatározó helyszín volt az életében, Zalacséb és Cleveland.
A két világháború közötti időszakban Zala északi és Vas déli–délkeleti része tartozott a munkaterületéhez. A művészetben amúgy sincs jelentősége annak, hol húzódnak a megyehatárok. Megélhetést a templomfestés nyújtotta számára. Ha az egyik faluban elégedettek voltak a munkájával, hívták máshová is. Tájképeket és portrékat is készített, de abból kevés volt a bevétele. Nem egyszerű piktor volt, egyedit és színvonalasat alkotott. Az, hogy szabad kezet kapott-e egy munka elkészítésénél, a megrendelőn múlott. Nagytilajban szerencséje volt, s ennek köszönhetően az ottani Szent Márton-templomban láthatjuk az egyik legérdekesebb alkotását. A mennyezet közepére tájképet festett, a helyiek ráismernek – ez a Kistilaji dűlő és környéke.
Középen egy magot vető ember, akinek az arcvonásai is jól kivehetőek. Az öltözete olyan, mint amilyent a falusi emberek a XX. század első felében viseltek. Vállra kötött vetőruhából vet, s ehhez a munkához szakértelem kellett, hogy a mag egyenletesen szóródjon szét. Balra, kicsit hátrébb a szekér, amiből már kifogtak, szinte belesimul a háttérbe. Jobbra egy gazda tehenekkel boronál. Teljes a kép, ez a vetés utáni munkafázis. Ilyen volt a nagytilaji táj 1941-ben, amikor a kép készült, az ott élők magukra ismerhettek.
A vidék fölött a Szentháromság jelképét és a felhőből alátekintő Atyaistent látjuk. Az ő munkája a templom négy evangelista portréja is. Alkotásainak jegyzékét tudtommal eddig még senki nem állította össze, s vannak olyan templomi képei is, amelyeket később lemeszeltek.
Ausztriában volt, amikor a II. világháború befejeződött. Egy ideig Linz mellett Wegscheidben tartózkodott, majd 1951-ben a feleségével kivándoroltak Amerikába, ahol Clevelandben telepedtek le. Szobafestőnek állt, de közben megpróbálta művészi tehetségét kamatoztatni. Az első jelentősebb megbízása a kinti magyarok egyik központjának számító Szent Margit-templom oltárképének és falképeink elkészítése volt. Mellette akvarelleket, tájképeket, portrékat festett, amelyeket megpróbált eladni. Hosszú ideig hatással volt rá Magyarország orosz megszállásának traumája. A háború előttihez képest változtak azok a témák, amelyeket ő maga választhatott, például: Vörös árnyék, Vihar Pennsylvania felett, Mrs. Zemecsek arcképe.
1962-ben a Katolikus Magyarok Vasárnapjában a vasi kötődésű Eszterhás István hosszú cikkben méltatta a tevékenységét: „Csébi Gál (így!) József művészete gazdag kaleidoszkóp. Bizony a vér színe és a sírás sötétsége is előfordul benne. Mégis harmónia. Ez a csendes, szerény művész, aki a látó és tudó ember derűjével és borújával jár-kel közöttünk, messzire lát. Kár, hogy a messzi látomásait nem látják többen.”
Már 73 éves volt, amikor 1966-ban gyűjteményes kiállításon mutathatta be Amerikában készült műveit. A késői bemutatkozás jól sikerült, de hamarosan megbetegedett. Feleségével közel a szülőföldhöz, a burgenlandi Nagyszentmihályra (Grosspetersdorf) költöztek, ott halt meg 1969-ben. Elhunyta után Csébi Gaálné Fodor Anna visszaköltözött Amerikába. A szándéka az volt, hogy intézze a férje hagyatékával kapcsolatos ügyeket. Volt, amit elajándékozott, volt, amit eladott. Küldött belőle Rómába is, három nagy méretű kép pedig Csíksomlyóra, a ferences atyák könyvtárába került. 1975-ben érte utol a halál, a végakarata az volt, hogy Nagyszentmihályon temessék el, a férje mellé.