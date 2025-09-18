szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csébi

46 perce

A festő, akit elfelejtettek

Címkék#Amerikában#Eszterhás István#Zala

Gaál József felnőttként választott magának a „Csébi” megkülönböztető előnevet. Nemcsak gyermekkorát, hanem felnőtt élete első évtizedeit is Zalacsében töltötte.

Orbán Róbert

Nem úri családból származott, a szülei cselédek voltak. Festő-mázolóként kezdte, de aztán már az első világháború után bejutott az iparművészeti főiskolára, festőművész lett. Az egyik visszaemlékezésben Kernstok Károlyt, Rippl-Rónai Józsefet és Bornemisza Gézát említi mint mestereit. Mindennapjairól keveset tudunk, bár néha Pesten is bérelt műtermet, ott is dolgozott, mégis Zalát választotta otthonául. Ha a teljes pályát nézzük, akkor két meghatározó helyszín volt az életében, Zalacséb és Cleveland. 

A két világháború közötti időszakban Zala északi és Vas déli–délkeleti része tartozott a munkaterületéhez. A művészetben amúgy sincs jelentősége annak, hol húzódnak a megyehatárok. Megélhetést a templomfestés nyújtotta számára. Ha az egyik faluban elégedettek voltak a munkájával, hívták máshová is. Tájképeket és portrékat is készített, de abból kevés volt a bevétele. Nem egyszerű piktor volt, egyedit és színvonalasat alkotott. Az, hogy szabad kezet kapott-e egy munka elkészítésénél, a megrendelőn múlott. Nagytilajban szerencséje volt, s ennek köszönhetően az ottani Szent Márton-templomban láthatjuk az egyik legérdekesebb alkotását. A mennyezet közepére tájképet festett, a helyiek ráismernek – ez a Kistilaji dűlő és környéke.

Középen egy magot vető ember, akinek az arcvonásai is jól kivehetőek. Az öltözete olyan, mint amilyent a falusi emberek a XX. század első felében viseltek. Vállra kötött vetőruhából vet, s ehhez a munkához szakértelem kellett, hogy a mag egyenletesen szóródjon szét. Balra, kicsit hátrébb a szekér, amiből már kifogtak, szinte belesimul a háttérbe. Jobbra egy gazda tehenekkel boronál. Teljes a kép, ez a vetés utáni munkafázis. Ilyen volt a nagytilaji táj 1941-ben, amikor a kép készült, az ott élők magukra ismerhettek. 

A vidék fölött a Szentháromság jelképét és a felhőből alátekintő Atyaistent látjuk. Az ő munkája a templom négy evangelista portréja is. Alkotásainak jegyzékét tudtommal eddig még senki nem állította össze, s vannak olyan templomi képei is, amelyeket később lemeszeltek. 

Ausztriában volt, amikor a II. világháború befejeződött. Egy ideig Linz mellett Wegscheidben tartózkodott, majd 1951-ben a feleségével kivándoroltak Amerikába, ahol Clevelandben telepedtek le. Szobafestőnek állt, de közben megpróbálta művészi tehetségét kamatoztatni. Az első jelentősebb megbízása a kinti magyarok egyik központjának számító Szent Margit-templom oltárképének és falképeink elkészítése volt. Mellette akvarelleket, tájképeket, portrékat festett, amelyeket megpróbált eladni. Hosszú ideig hatással volt rá Magyarország orosz megszállásának traumája. A háború előttihez képest változtak azok a témák, amelyeket ő maga választhatott, például: Vörös árnyék, Vihar Pennsylvania felett, Mrs. Zemecsek arcképe. 

1962-ben a Katolikus Magyarok Vasárnapjában a vasi kötődésű Eszterhás István hosszú cikkben méltatta a tevékenységét: „Csébi Gál (így!) József művészete gazdag kaleidoszkóp. Bizony a vér színe és a sírás sötétsége is előfordul benne. Mégis harmónia. Ez a csendes, szerény művész, aki a látó és tudó ember derűjével és borújával jár-kel közöttünk, messzire lát. Kár, hogy a messzi látomásait nem látják többen.” 

Már 73 éves volt, amikor 1966-ban gyűjteményes kiállításon mutathatta be Amerikában készült műveit. A késői bemutatkozás jól sikerült, de hamarosan megbetegedett. Feleségével közel a szülőföldhöz, a burgenlandi Nagyszentmihályra (Grosspetersdorf) költöztek, ott halt meg 1969-ben. Elhunyta után Csébi Gaálné Fodor Anna visszaköltözött Amerikába. A szándéka az volt, hogy intézze a férje hagyatékával kapcsolatos ügyeket. Volt, amit elajándékozott, volt, amit eladott. Küldött belőle Rómába is, három nagy méretű kép pedig Csíksomlyóra, a ferences atyák könyvtárába került. 1975-ben érte utol a halál, a végakarata az volt, hogy Nagyszentmihályon temessék el, a férje mellé. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu