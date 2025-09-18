A festő, akit elfelejtettek

Nem úri családból származott, a szülei cselédek voltak. Festő-mázolóként kezdte, de aztán már az első világháború után bejutott az iparművészeti főiskolára, festőművész lett. Az egyik visszaemlékezésben Kernstok Károlyt, Rippl-Rónai Józsefet és Bornemisza Gézát említi mint mestereit. Mindennapjairól keveset tudunk, bár néha Pesten is bérelt műtermet, ott is dolgozott, mégis Zalát választotta otthonául. Ha a teljes pályát nézzük, akkor két meghatározó helyszín volt az életében, Zalacséb és Cleveland.

A két világháború közötti időszakban Zala északi és Vas déli–délkeleti része tartozott a munkaterületéhez. A művészetben amúgy sincs jelentősége annak, hol húzódnak a megyehatárok. Megélhetést a templomfestés nyújtotta számára. Ha az egyik faluban elégedettek voltak a munkájával, hívták máshová is. Tájképeket és portrékat is készített, de abból kevés volt a bevétele. Nem egyszerű piktor volt, egyedit és színvonalasat alkotott. Az, hogy szabad kezet kapott-e egy munka elkészítésénél, a megrendelőn múlott. Nagytilajban szerencséje volt, s ennek köszönhetően az ottani Szent Márton-templomban láthatjuk az egyik legérdekesebb alkotását. A mennyezet közepére tájképet festett, a helyiek ráismernek – ez a Kistilaji dűlő és környéke.

Középen egy magot vető ember, akinek az arcvonásai is jól kivehetőek. Az öltözete olyan, mint amilyent a falusi emberek a XX. század első felében viseltek. Vállra kötött vetőruhából vet, s ehhez a munkához szakértelem kellett, hogy a mag egyenletesen szóródjon szét. Balra, kicsit hátrébb a szekér, amiből már kifogtak, szinte belesimul a háttérbe. Jobbra egy gazda tehenekkel boronál. Teljes a kép, ez a vetés utáni munkafázis. Ilyen volt a nagytilaji táj 1941-ben, amikor a kép készült, az ott élők magukra ismerhettek.

A vidék fölött a Szentháromság jelképét és a felhőből alátekintő Atyaistent látjuk. Az ő munkája a templom négy evangelista portréja is. Alkotásainak jegyzékét tudtommal eddig még senki nem állította össze, s vannak olyan templomi képei is, amelyeket később lemeszeltek.