Helyi kultúra

A hét fájdalom mellett van hét öröm

Címkék#Jézus#Lukács evangéliumában#fájdalom#öröm

„A te lelkedet is a tőr járja át” – a Lukács evangéliumában szereplő mondat képi megjelenítését út menti és templomkerti kereszt és szobor talapzatán látható. Nem túl gyakori, de azért meglehetősen sokan találkoznak vele. Ennek ellenére magát a történetet kevesen ismerik.

Orbán Róbert

Amikor Jézus 40 napos lett, a szülei a szokásoknak megfelelően elvitték, és bemutatták a templomban. Ott találkoztak az agg Simeonnal, aki a Szentlélek sugalmazását követve kereste fel a helyet, mert nem akart addig meghalni, amíg meg nem látja „az Úr felkentjét”. Az idős férfi a kisdedet meglátva azt jövendölte, hogy ő lesz a jel, amelynek sokan ellene mondanak, Mária szívét pedig a tőr járja majd át… 
A történet nagyon régóta ismert, de a XVIII. században, a Mária-tisztelet növekedésével került ismét előtérbe. A szívbe szúrt tőr az anyák fájdalmának jelképe lett. Az eredetileg Simeon jövendöléséhez kapcsolódó legenda időközben több módon is kiegészült, bővült. Ezért van, ahol egy, van, ahol két, s van, ahol hét tőr van Mária szívében. Az ábrázolások nem alkotnak egységes rendszert, néha megjelennek bennük olyan elemek is, amelyek nem találhatók a Bibliában. Igen gazdag és sokrétű hagyományról van szó, amely részben már a Mária-kultusz, a népi vallásosság és a folklór témakörébe tartozik. 
A Hétfájdalmú Anya első ábrázolásai még középkoriak, de a kibomló történetben később újabb és újabb szálak jelentek meg. Melyik is az a hét fájdalom? Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, Jézus 12 évesen eltűnik a templomból, Jézus a keresztúton az anyjával találkozik, Jézust keresztre feszítik, Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe helyezik, Jézust sírba teszik. 
A megjelenítés nagyon eltérő lehet. Két példa a Dunántúlról: a Balaton-felvidéki Barnag német lakossága a 18. század végén hétstációs kálváriát épített, a fülkeképek mindegyik állomáson egy-egy „fájdalmat” mutatnak be. A Sopron megyei Himodon a templom előtt, az 1890-ben állított Szentháromság-oszlop talapzatán egy egészen más ábrázolással találkozunk. Mária előtt ott látjuk a szívét, amibe hét tőrt szúrtak. 
Kevésbé ismert, de létezik a Mária hét öröme elnevezés is. Ezek a következők: Örömhírvétel, látogatás Erzsébetnél, Jézus születése, a háromkirályok imádása, találkozás Simeonnal, a 12 éves Jézus megtalálása, Mária megkoronázása. A hét öröm is része a vallási hagyománynak, de művészi ábrázolásuk nagyon ritka. Mária fájdalmát több módon is megjelenítik, csak egy közülük, amikor a szenvedést a tőrdöfés szimbolizálja. A leggyakoribb: az anya a kereszt­fáról levett fiát az ölében tartja. A Rohoncon található szobor k egyesíti ezt a két ábrázolásmódot. A településen az 1710-as járvány után pestisoszlopot állítottak. A Pietà-szobron a gyermekét tartó Mária szívébe két tőrt szúrtak. 
Fogadalmi szobrokkal, keresztekkel előfordul, hogy az állításuk közvetlen hátterében a saját gyermek elvesztése áll. Aki ilyent készíttetett, az Máriához fordulva saját fiáért is imádkozott. Az út menti keresztek majdnem mindig egyházi jóváhagyással készültek, de a téma szinte mindig igazodott a megrendelő elképzeléseihez. Rendszerint olyan kőfaragót bíztak meg, aki ha nem is helybeli volt, de ismerte az ottaniak ízlését, igényeit. E művekhez is hagyományok, legendák kapcsolódhatnak, a kereszt megjelöl egy pontot, és sokszor a településképet is szebbé, érdekesebbé teszi. Az egykor önálló Bejc falut 1928-ban Gyertyánossal vonták össze, s megszületett Bejcgyertyános. A régi Bejc központjában harangláb s egy 1818-ban állított kereszt áll. Talapzatán ott látjuk a fájdalmas Máriát, amint éppen tőr hatol a szívébe. Egyszerű és naiv megfogalmazás, de nem mond kevesebbet a nagy alkotásoknál. 
 

