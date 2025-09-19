szeptember 19., péntek

A Viharsarok írója az Őrségben

Személyes dologgal kezdem. A kőszegi gimnáziumban az osztályfőnökünk, Kosztra Pál többször is elmesélte nekünk, hogy 1937-ben egyetemistaként részt vett azon a tárgyaláson, amelyen Féja Géza írót a Viharsarok című könyve miatt öthavi fogházra ítélték. Beszélt a népi írókról, Kodolányi Jánosról, Kovács Imréről és másokról. Szóba került a Magyarország felfedezése sorozat is, amelynek első kötete éppen a Viharsarok volt.

Orbán Róbert

Tíz kötetet terveztek 1937-ben úgy, hogy abban az ország mindegyik régiója reprezentálva legyen. A papírra vetett elképzelésben az Őrség is szerepelt, szerzőként Boldizsár Ivánt jelölték meg. Végül akkor csak három könyv jelent meg. Nem tudni, meddig jutott a tervezett Őrség kötet, még az is lehet, hogy Boldizsár nem vállalta a neki szánt feladatot. A háború és az azt követő évtizedek nem kedveztek a szociográfia-írásnak. Féja Gézának ’45 után háttérbe kellett vonulnia, Békéscsabán dolgozott könyvtárosként, egészen 1957-ig nem publikálhatott. 
1965 nyarán, éppen hatvan évvel ezelőtt az Őrségbe látogatott, s akkor született meg az Embert becsülő Őrség című írása is. Féja nem tekintette magát az akkori rendszer ellenfelének, becsületes és vállalható művet akart írni, olyant, amelyik egy, a tájjal foglalkozó későbbi nagyobb szociográfiai munka előzménye lehet. 1965-ben járunk, s feltehetjük a kérdést, meddig terjedt akkor az írói szabadság? Esetünkben nem regényről, hanem riportról, társadalomrajzról van szó. Az utazásra aligha kerülhetett volna sor, ha felülről nem kap támogatást hozzá. A háttérben Gonda György megyei tanács­elnök állt, ha nem is mindig közvetlenül, de ő patronálta és kontrollálta. Tudta, hogy a magyar irodalom fontos alakjáról van szó, s úgy gondolta, hogy a készülő mű esetleg majd az ő saját imázsának alakításánál is használható lesz. 
Féja tanácselnököket és téeszelnököket keresett meg, s beszélt másokkal is, volt, akit ajánlottak neki, s volt, akikkel csak úgy szóba elegyedett. A parasztság érdekelte, s már a harmincas években is a szövetkezetek híve volt. Most, az ország Viharsarokkal átellenben lévő felén a téeszek működésére volt kíváncsi. Emellett a nagy sorskérdések is foglalkoztatták. Ha most olvassuk a tanulmányát, úgy látjuk, hogy egyes esetekben nagyon óvatosan fogalmaz. Ír például a kitelepítésekről és azok következményeiről, amiről korábban nem nagyon lehetett beszélni. Úgy vélte, annál sokkal nagyobb gondot jelent az elvándorlás és az elnéptelenedés. Példaként a „kihalni készülő” Kercaszomort hozza föl, ahol az 1965–66-os tanévre már csak három elsőst írattak be, az alsósokat pedig egy osztályba vonták össze. 
Megint egy kis személyes kitérő: Arról, amit Kercaszomorról ír, nekem is vannak halvány emlékeim. Tízéves voltam akkor, ott nőttem fel, ott jártam iskolába, szüleim a téeszben dolgoztak. A történések hozzám is eljutottak. A szövetkezet pulyka-, liba-, majd nyúltenyésztéssel próbálkozott. Nagyanyám és anyám is jártak ludat tömni a baromfi­teleppé átalakított korábbi Pongrácz-portára. 
Féja a beszélgetőtársai közül csak néhányat nevez meg – például Farkas Sándor kercaszomori téeszelnököt, van, aki a leírás alapján azonnal és könnyen azonosítható, például a „bajánsenyei tanácselnök, akinek Szomorócon élnek a szülei” – Kapornaky Gyula. Az idő múlásával a többi név már nehezen kikövetkeztethető. 
Szól néhány visszásságról is, például arról, hogy a magyarszombatfai kerámiagyárban cilinderes kacsákat készítenek. Az arányokhoz képest nagy területet szentel a fejlődésnek, amit ő maga is igenelt, amiben ő maga is hitt. Örült a téesz-melléküzemágaknak, az őriszentpéteri gimnáziumnak, s annak is, hogy Szentpéter az Őrség székvárosává fejlődik. Mindezekkel együtt a mértéktartást is fontosnak tartotta. 
Azt vizsgálva, hogy mi lett a tanulmány sorsa, már nem Féjáról írunk, hanem a „kádári konszolidáció” 1965–66-os éveiről. Az Embert becsülő Őrséget gyorsan egymás után két szövegváltozatban tették közzé. Szeptemberben és októberben négy folytatásban a több százezres példányszámú és az egész országban terjesztett Szabad Földben jelent meg. A lapot a Vas megyéből származó Szentkirályi János szerkesztette. 1966 legelején a Vas megye Tanácsa V. B. Művelődési Osztálya „kézirat, vitaanyag” megjelöléssel 600 példányban kis füzetként adta közre. A két változat között igen nagy a különbség. A füzetben a szöveg körülbelül egyharmadával bővült, de így is csak 32 oldalt tesz ki. Féja elmondja, hogy három hónap után újra elment az Őrségbe, most Nagyrákost és Őriszentpétert kereste fel. A hangsúly ebben a részben a háziiparon és az ún. „jó példákon” van, ilyennek írta le pl. a Gellért–Szikszay házaspár tevékenységét. Ha tüzetesebben megnézzük, észrevesszük, hogy itt – ott az első rész is módosult, pozitív dolgokat szúrt be. Nem kétséges, hogy ez az új változat már jobban megfelelt a politika igényeinek. 
1966 februárjában Őriszentpéteren ankétot rendeztek, amin Gonda György és Szentkirályi János mellett, a megyei és járási pártvezetők, a környékbeli tanácselnökök és téeszelnök vettek részt. Meghívták természetesen Féját is, az ankétra az ő riportsorozata adott alkalmat. A főszereplő ott már a megyei tanácselnök volt, aki a „munkaértekezleten” (maga Gonda használta ezt a kifejezést), köszönetet mondott Szentkirályinak, hogy országos üggyé tette az Őrség problémáját. Megemlítette „Géza bácsit” is, aki „nagyszerű irodalmi munkásságával belopta magát a táj embereinek szívébe”. 
Mi történt ezután? Volt még egy bemutató Felsőjánosfán, de azon Féja már nem volt ott. Utána pedig nagyon hosszú ideig a sajtó egyetlen szót sem ejtett az Embert becsülő Őrségről. 

 

