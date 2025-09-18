szeptember 18., csütörtök

Évforduló

1 órája

Az alsósági óvoda 100. születésnapját ünneplik - ez Celldömölk legrégebbi gyermekintézménye

Címkék#Alsóság#születésnap#óvoda

Ez a település legrégebbi gyermekintézménye. Szeptember 19-én, pénteken ünneplik az alsósági óvoda – jelenleg a Celldömölki Városi Óvoda Alsósági Tagóvodája – 100. születésnapját.

Vaol.hu

Szeptember 19-én, pénteken ünneplik az alsósági óvoda – jelenleg a Celldömölki Városi Óvoda Alsósági Tagóvodája – 100. születésnapját. Az ünnepség 17 órakor kezdődik az óvodában. A köszöntők után az intézmény korábbi dolgozóinak és óvodásainak visszaemlékezése következik – a városi tévé készített felvételeket az óvoda Búzavirág csoportjában –, a műsorban közreműködik Radányi Gréta (ének), Nagy Eszter (vers), fellépnek az Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és az intézmény jelenlegi óvodásai.

alsósági óvoda
Novák Fanni Varga Jenőnével beszélget. Az unoka: Kocsi Nara 
Fotó: Giczi Sándor

Alsósági óvoda: a város legrégebbi gyermekintézménye

Az alsósági óvoda a város legrégebbi gyermekintézménye. Kiss Lajos esperesplébános  kezdeményezésére jött létre: az egyházközség képviselő-testülete 1924 tavaszán  szavazta meg, hogy épüljön fel a zárda és a kisdedóvó. Az óvoda és a zárda 1925 végén kezdte meg működését. Az óvodát 1948-ban államosították, működése az elmúlt száz évben folyamatos volt. Néhány éve megtörtént a Sági utcai épület rekonstrukciója, korszerű körülmények között fogadják a gyerekeket a patinás intézményben.

alsósági óvoda
 Novák Fanni és Mátyás Berci - ő már elsős
Fotó: Giczi Sándor

 

 

