2 órája
Beszélgetés Pejtsik Pannával - Hangja és kórusmunkája hallható Netflix-produkciókban és hollywoodi filmekben is
Panna zenekaroknak készít vokális hangszereléseket – dolgozott többek között a Desh-nek, együttműködött a Follow The Flow-val, Beton Hofival, Soltész Rezsővel, és még sok más előadóval. Hangja és kórusmunkája hallható Netflix-produkciókban és hollywoodi filmekben is.
Forrás: VN
Pejtsik Panna igazi szabadúszó zenész, aki minden zenei területen otthonosan mozog. Karrierje elképesztően sokszínű: találkozhattunk vele a szombathelyi Hollywood Classics koncerten, ahol koncertszervezőként tevékenykedik, édesapjával, Pejtsik Péterrel, de rendszeresen szerez zenét, koncerteket szervez, énekel, zongorázik, kórusokat állít össze és vezet.
Hallgassák meg ezt az inspiráló beszélgetést, és ismerjék meg közelebbről Pejtsik Panna elképesztően színes életútját!
vaol.hu podcast
