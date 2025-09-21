Beszélgetés Pejtsik Pannával - Hangja és kórusmunkája hallható Netflix-produkciókban és hollywoodi filmekben is

Pejtsik Panna igazi szabadúszó zenész, aki minden zenei területen otthonosan mozog. Karrierje elképesztően sokszínű: találkozhattunk vele a szombathelyi Hollywood Classics koncerten, ahol koncertszervezőként tevékenykedik, édesapjával, Pejtsik Péterrel, de rendszeresen szerez zenét, koncerteket szervez, énekel, zongorázik, kórusokat állít össze és vezet.

Hallgassák meg ezt az inspiráló beszélgetést, és ismerjék meg közelebbről Pejtsik Panna elképesztően színes életútját!