szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vallás

3 órája

Boldoggá avatták Bódi Mária Magdolnát

Címkék#veszprém#Bódi Mária Magdolna#vértanú#csontereklye

Fontos eseményre gyűltek össze szombaton a veszprémiek. A szentmise legmeghatóbb pillanatai közé tartozott Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának hivatalos kihirdetése - tudósít a veol.hu.

Vaol.hu

Ferenc pápa 2024. május 23-án aláírásával elismerte a Bódi Mária Magdolna vértanúságáról szóló dekrétumot. 

Bódi Mária Magdolna
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása Veszprémben
Forrás: veol.hu

A boldoggá avatásról szóló kihirdetést szombaton tartották meg Veszprémben. A veol.hu arról tudósított, hogy a liturgia keretein belül bemutatták a vértanú csontereklyéjét, amely előtt a hívek és különösen a fiatalok virágokkal tisztelegtek, kifejezve hálájukat és tiszteletüket az új boldog iránt.

A boldoggá avatási szertartáson során Erdő Péter bíboros egy aranykarikát helyezett el a szabadtéri oltárnál felállított kereszten. A gyűrűn ez a felirat áll: „B.M. Magdalenae Bódi Mart.” – vagyis Bódi Mária Magdolna vértanú boldog tiszteletére.

A teljes tudósítás és a boldoggá avatásról készült fotók IDE kattintva érhetők el >>

Ki volt Bódi Mária Magdolna?

Tiszteletreméltó Bódi Mária Magdolna (Szigliget, 1921. augusztus 8. — Litér, 1945. március 23.) magyar munkásnő, keresztény vértanú, szűz. Szentté avatását Mindszenty József, akkori veszprémi püspök kezdte el 1945-ben, majd 1990-ben a Szendi József püspök által indított perújrafelvétellel vette ismét kezdetét.

1944 végére a harcok zaja egyre közelebbről hallatszott, gyakoribbá váltak a légiriadók – a front Litér felé közeledett. A szovjet csapatok végül 1945. március 23-án érkeztek meg a településre, amelynek közössége a háború hosszú évei alatt óriási veszteségeket szenvedett, sok litéri férfi soha nem tért haza a harcmezőről. 

Aznap délután Magdi néhány asszonnyal és gyerekekkel együtt a helyi kastély udvarán kialakított óvóhely lejáratánál tartózkodott, amikor két fegyveres szovjet katona támadt rájuk. Egyikük a bunkerbe küldte Magdit, aki tudta, mi vár rá, sokat hallott a katonák által elkövetett erőszakról. Tisztaságát védelmezve a zsebében tartott kisollóval megszúrta a katonát, és menekülni próbált, közben a többi asszonyt figyelmeztette a veszélyre. 

Annuska, meneküljön, mert magán lesz a sor! Én már meghalok… Édesanyám, menjenek innen, én most már meghalok!

 – kiáltotta a visszaemlékezések szerint.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu