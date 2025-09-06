Boldoggá avatták Bódi Mária Magdolnát

Ferenc pápa 2024. május 23-án aláírásával elismerte a Bódi Mária Magdolna vértanúságáról szóló dekrétumot.

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása Veszprémben

A boldoggá avatásról szóló kihirdetést szombaton tartották meg Veszprémben. A veol.hu arról tudósított, hogy a liturgia keretein belül bemutatták a vértanú csontereklyéjét, amely előtt a hívek és különösen a fiatalok virágokkal tisztelegtek, kifejezve hálájukat és tiszteletüket az új boldog iránt.

A boldoggá avatási szertartáson során Erdő Péter bíboros egy aranykarikát helyezett el a szabadtéri oltárnál felállított kereszten. A gyűrűn ez a felirat áll: „B.M. Magdalenae Bódi Mart.” – vagyis Bódi Mária Magdolna vértanú boldog tiszteletére.

Ki volt Bódi Mária Magdolna?

Tiszteletreméltó Bódi Mária Magdolna (Szigliget, 1921. augusztus 8. — Litér, 1945. március 23.) magyar munkásnő, keresztény vértanú, szűz. Szentté avatását Mindszenty József, akkori veszprémi püspök kezdte el 1945-ben, majd 1990-ben a Szendi József püspök által indított perújrafelvétellel vette ismét kezdetét.

1944 végére a harcok zaja egyre közelebbről hallatszott, gyakoribbá váltak a légiriadók – a front Litér felé közeledett. A szovjet csapatok végül 1945. március 23-án érkeztek meg a településre, amelynek közössége a háború hosszú évei alatt óriási veszteségeket szenvedett, sok litéri férfi soha nem tért haza a harcmezőről.

Aznap délután Magdi néhány asszonnyal és gyerekekkel együtt a helyi kastély udvarán kialakított óvóhely lejáratánál tartózkodott, amikor két fegyveres szovjet katona támadt rájuk. Egyikük a bunkerbe küldte Magdit, aki tudta, mi vár rá, sokat hallott a katonák által elkövetett erőszakról. Tisztaságát védelmezve a zsebében tartott kisollóval megszúrta a katonát, és menekülni próbált, közben a többi asszonyt figyelmeztette a veszélyre.

Annuska, meneküljön, mert magán lesz a sor! Én már meghalok… Édesanyám, menjenek innen, én most már meghalok!

– kiáltotta a visszaemlékezések szerint.